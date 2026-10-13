«Які ви всі красиві. І різні. А от росіяни – усі однакові», – говорить Ліна Костенко, і всі сміються. Всі – це актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру, це багаторічний видавець Ліни Василівни Іван Малкович, це Сергій Жадан та Святослав Вакарчук, це кінокритик Сергій Тримбач, це редактори та журналісти. Гостей зібрала Фундація Ліни Костенко – з нагоди показу в Києві спектаклю за поетичним романом авторки «Маруся Чурай». За цей твір Ліна Костенко отримала Шевченківську премію у 1987 році. Вперше він був виданий у 1979 році, а завершений за кілька років перед тим – радянська влада всіляко блокувала вихід книжки з друку. Але коли роман був опублікований, він став для багатьох тим текстом, який перевернув життя.

Фото: Зоряна Стельмах Гості Ліни Костенко

«Море принесло мені «Марусю Чурай»

«Знаєте, як мені прийшла думка поставити Марусю Чурай? – запитує режисер Ростислав Держипільський. – Це було в Хорватії. Ми були там з родиною, і я спочатку хотів ставити Шевченка. Йшов по примор'ю, думав. Почав падати дощ, піднявся вітер. Я приходжу десь через півтори години в дім, де ми тоді жили, і весь тремчу, а дружина каже – ну що, ти щось придумав про Шевченка? Я відповідаю: ні, мені море принесло Ліну Костенко і «Марусю Чурай». А потім злякався, бо подумав, що негідний такої висоти. І все відклав. І через півтора року, знов на морі, мені ніби голос якийсь сказав: «Як не поставиш «Марусю Чурай», то тобі кінець». І все, я зрозумів, що мушу. І тоді почали збиратися достойні люди, найкращі актори, з якими ми зробили спектакль. І це була фантастика – зовіть собі як хочете, але така фантастика сталася».

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко і Ростислав Держипільський

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«Маруся Чурай» – вистава, з якою Франківський драмтеатр виступив ще влітку. Про неї «Лівий берег» детально писав раніше. Нагадаймо, що спектакль не академічний, а вельми новаторський. З Марусею, яка палить, з Грицем, який лежить під апаратом штучного дихання, з суддею-жінкою замість «канонічного» судді XVII століття, описаного Ліною Костенко…

Фото: Зоряна Стельмах

Сама авторка проти такої інтерпретації не заперечує. Вона розповідає, що одну з вистав «Марусі» на її вимогу зупинили, хоча «актори, звісно, старалися» – але Держипільський отримав карт-бланш. «Переважно я не втручаюся у суміжні мистецтва. Вони роблять своє, і я їм не диктую, а роблю своє, і в це ніхто не втручається», – каже Ліна Василівна. І маше рукою – мовляв, нехай «хуліганять».

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко і Ростислав Держипільський

Слово бере Олесь Санін – кінорежисер, оператор, актор і продюсер. Він розповідає, як допомагав «Ростику», тобто Ростиславу Держипільському, у роботі над спектаклем. «Ростислав придумав, що третину площі сцени займає екран. Я кажу – а як будуть дивитись на артиста, якщо його зображення виводять на екран, і одна голова буде 5 на 7 метрів? Тож я придумав історію, як все це буде працювати і не відволікати від дії».

Фото: Зоряна Стельмах Режисер Олесь Санін

Звертаючись до Ліни Костенко, Санін каже: «Я намагався передати вітання пошукам тих людей, які мене вчили, та тому часу, у який ви писали. Щоб поезія існувала на сцені. І щоб вийшло таке необароко, яке б передавало той час, козацтво, епоху… Ми не можемо це відтворити цілком і повністю, але ми можемо передати глядачу наше враження про це».

«Не став Гамлета, якщо не маєш Гамлета»

Для когось з молодих акторів робота над «Марусею Чурай» – ні, не дебют на сцені, але одна з перших головних ролей. А от для заслуженої артистки України Наталії Половинки (у спектаклі вона грає Чураїху, маму Марусі) спектакль за цим текстом став доленосним – подивившись його ще на зорі Незалежності, Половинка обрала кар’єру акторки.

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Фото: Зоряна Стельмах Наталія Половинка (праворуч)

«Для мене ціле життя виявляється дуже важливим міф про Марусю Чурай. Бо веде, я переконана, наш народ і нашу культуру – пісня. Пісня – у самій основі культури, вона передає найцінніше, що є в цьому народі. І сама пісня створила образ Марусі Чурай. Мене вражає текст, написаний Ліною Костенко, бо мова Марусі поєднує і пісенну мелодику, і мовлення того часу, якого ніхто з нас, звісно, не застав. Це таке невичерпне джерело народної мудрості і краси, якоїсь вишуканої, шляхетної краси і висоти… Тому я думаю, що у нас попереду ще багато-багато роботи, щоб ми могли й надалі вчитуватися в текст Ліни Василівни і промовляти його, бо скільки б ми не йшли за ним, а він все одно – попереду».

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Половинка і Марія Стопник співають

Наталія Половинка разом із Марією Стопник співають «Ой у вишневому саду…», і сльоза, яка згадана у цій народній пісні, бринить вже на очах слухачів. Стопник грає Марусю, і режисер Держипільський вважає цю акторку справжньою знахідкою. «Як то кажуть, не треба ставити «Гамлета», якщо немає в тебе Гамлета. Але це той випадок, коли у мене була Маруся. Так, вона теж Маруся – Марія Стовпник. Ми не знали, якою має бути Чураївна – висока, низька, чорнява чи білява. У нас є наша Маруся, й вона неймовірна».

«Спочатку було страшно, – ділиться Стовпник. – Мені подзвонив Ростислав Любомирович і почав говорити про Марусю Чурай. Ми вирішили, що треба подумати якийсь час. А потім сказали собі: так, робимо, бо вже не страшно. І вийшов у нас (показує руками) ось такий стовп. Величезний стовп небесний, а потім – вибух. Бо ця вистава – і матеріал, і образ набагато вищі за всіх нас».

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко, Ростислав Держипільський, Марія Стовпник

«Це було патологічне життя»

Таке усвідомлення вищості тексту зумовлює епоха, у яку він був написаний. А це були похмурі роки брежнєвського застою. «Коли я писала це, знаєте, яким мій стан був? Як у Марусі Чурай: «Оця тюрма – оце і є свобода, бо я вже тут нічого не боюсь», – цитує поему Ліна Костенко. – Бо вже й арешти йшли, і не було у мене тоді якихось приємних почуттів. А там, де згадується названий брат Марусі Іван, це було моє звернення до Івана Дзюби. А коли я писала про Марусю у тюрмі, то думала про те, як там, в ув’язненні, ведеться Євгену Сверстюку?».

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Жадана та Ліна Костенко

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Ліна Василівна згадує дисидентів-шістдесятників, яких переважно вже немає на цьому світі. Звучать імена Алли Горської, Надії Світличної… Поетеса розповідає, як святкували у радянські часи заборонене Різдво, як співали «Червону Калину». «І якби сусіди почули – а вони таки чули – то могли донести. Розумієте, це було патологічне життя… Я витримала його тільки тому, що мені писалося те, що розсувало цю темряву. Писала «Марусю», а її довго не друкували. Закінчила десь у 1973-му, і перша реакція була – не друкувати, бо це націоналістичний твір. Але Бажан його врятував. Бажан написав позитивну рецензію, і тоді все – значить, можна друкувати».

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко

«Я зараз дивлюсь на вас і радію, – каже Ліна Василівна. – Радію навіть у такий страшний час. Йде війна, і завжди маю при собі флешку – якщо уб’ють, то при мені буде все те, що я пишу зараз. Щоб нічого не пропало».

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко

«Дякую вам за пігулку від байдужості, – вступає в розмову народна артистка України Надія Левченко, яка зіграла у спектаклі суддю. – Ми вчили «Марусю Чурай» хрестоматійно, а потім – уривками акторськими. Такою тяглістю «Маруся» йде зі мною 23 роки поспіль. Дякую вам і за цю тяглість, бо завдяки їй я можу відкрити твір і щоразу знайти для себе щось нове, що пробуджує в мені бажання йти далі. Дякую і за те, що зараз у мене жижки трусяться – але не від повітряних тривог та вибухів, а за те, що я сиджу поруч з вами».

Фото: Зоряна Стельмах Надія Левченко (посередині)

«Текст не відпускає. Ми говоримо репліками з вистави»

«Знаєте, тексти зникають, затираються, але з «Марусею» відбувається найдивніша річ. Вона не відпускає. Ми досі говоримо репліками з цієї вистави в повсякденному житті. І це, насправді, з одного боку дуже класно, а з другого – страшно. Нас не відпускає цей текст. І ми досі живемо з цими персонажами в житті, і це так дивно», – зізнається Олег Панас, виконавець ролі Гриця.

Фото: Зоряна Стельмах Олег Панас

Коментуючи сказане Панасом, Ліна Костенко зауважує, що заклала у свій твір декілька шарів мови – природну мову тих часів, мову канцелярську та суддівську, мову пісенну та власну поетичну мову. Враховуючи тодішній стан з українською мовою у державі, вона вважала за свій обов’язок зберегти усі оці мовні нашарування.

Те, що переживала Україна тоді – де-факто під радянською окупацією – акторам стає зрозумілішим тепер, діляться учасники спектаклю. Нинішні страшні часи російської навали озиваються у них і часами радянського поневолення, і часами, до яких відсилає «Маруся Чурай» – війн, які в часи Богдана Хмельницького точилися за право України на існування.

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Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко та актори пʼєси "Марія Чурай"

Виконавиця ролі Бобренчихи – тобто матері Гриця – Ольга Комановська, говорить про своє прочитання цього образу. Вона очищує Бобренчиху від негативного сприйняття як людини, котра думає лише про матеріальні статки та заможну невістку і яка схиляє Гриця до того, аби він розірвав стосунки з Марусею. «У мене син одинчичок, панове, і запечалля на душі одне, одна у серці шпичечка тернова, – не дай же Бог, у прийми дремене», – цитує Комановська свою персонажку і не може стримати сліз. У акторки також є син, каже вона, і нині «шпичечка тернова» прочитується як біль і тривога кожної матері, чий син на війні.

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Комановська

«На спектаклі я був щасливою людиною»

Тема війни затягує присутніх, і хтось запитує у Ліни Костенко, як тримається вона зараз – під акомпанемент постійних вибухів – і як трималася у похмурих 1970-х, коли війна проти України тривала також, але була іншою. Рятували діти, каже Ліна Василівна, «моя донька і мій чоловік, якого я дуже любила». А друге рятівне коло – це робота і ще раз робота. Можливість писати, доки пишеться.

Діалог продовжує кінознавець Сергій Тримбач – він зазначає, що під час вистави, яку він переглянув напередодні, почувався по-справжньому щасливою людиною. «Я відчував, що живу не в цьому просторі, не в 2026 році. Але водночас відчував і нинішній проміжок часу. Відчував, що я – українець. І розумів, що війну ми виграємо, тому що ми вистоїмо. Бо збережемо те, що зберігали всі ці роки – свою самість».

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Тримбач

Нас багато що розділяє, каже Тримбач, але є речі, які й об’єднують та зшивають країну. «Ми – люди певної конкретної культури, яка невпинно розвивається. І це доводить те, як органічно сучасні костюми, сучасний антураж вписані у події XVII століття. І це дивовижно, Ліно Василівно, як доносять ваш текст актори. Ростислав має всі підстави пишатися такими акторами. Тож ще раз дякую за це щастя, яке я пережив і з яким я житиму ще довго», – додає він.

Присутні дякували і акторам, і режисеру, і співаку та композитору Святославу Вакарчуку, який взяв на себе музичне оформлення вистави. Сам він зазначив, що вважає для себе великою честю брати участь у подібному проєкті. А всі ми, напевно, вважатимемо великою удачею, що жили в одну епоху з Ліною Костенко та героями її творів. Хотілось би додати «безсмертних творів», але це вже прозвучить надто пафосно. Хоча її рядки переживуть і нас, і наших нащадків. Не переживуть лише Україну – доки буде в нас своя держава, доти буде і свій театр, поезія, своя культура. І своє щастя, про яке говорив Сергій Тримбач.

Фото: Зоряна Стельмах Святослав Вакарчук, Сергій Жадана, Ольга Комановська

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко

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Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко та Сергій Жадан

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко та Сергій Жадан

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Євген Ніщук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Іван Малкович, директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко та Святослав Вакарчук

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Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко з гостями

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ліна Костенко і Соня Кошкіна