Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаКультура

Есхатологія наших днів: «Діггер» Алехандро Іньярітту

У прокат вийшла сатирична трагікомедія Алехандро Гонсалеса Іньярріту «Діггер» з Томом Крузом в головній ролі. Стрічка з гучним тріском провалилася в західному прокаті, набравши в перший вікенд 20 млн доларів при загальному бюджеті в 160 млн. Аналітики називають «Діггера» найбільшим провалом року, а західні критики в холодних тонах відгукуються про гротеск і буфонаду мексиканського режисера. Водночас українські глядачі, судячи з відгуків, сприйняли фільм значно прихильніше. 

Кінокритик Ігор Кромф пояснює, чому сатира Іньярріту відгукнулася саме українській аудиторії. 

Попереджаємо: рецензія містить спойлери. Якщо це може вам завадити, радимо повернутися до читання після перегляду.

Події відбуваються в майбутньому. Жадібний нафтовий магнат Діггер Роквел (Том Круз) провокує кліматичну катастрофу, що веде світ до апокаліптичного фіналу. Тепер він має вирішувати пов’язані з нею проблеми спільно з американським урядом, на чолі якого – престарілий смертельно хворий президент Компсон (Джон Гудман), безхребетний віцепрезидент Едді (Майкл Стулбарг) та тупоголовий головнокомадувач Фіцджеральд (Роберт Джонсон Берк). Також в цій команді – еколог-боягуз доктор Ганеш (Різ Ахмед) та сестра Діггера, власниця екологічних стартапів Емма (Сандра Гюллер). 

Десь всередині макабричної буфонади стає зрозуміло, що всі події, пов’язані з Роквелом – це постановка спектаклю “Викопні бовдури”, заснованого на реальних подіях. П’єсі вже чверть століття і світ вже давно занурений в екологічний постапокаліпсис, що став результатом діяльності Роквела та американського уряду. Іньярітту вибудовує метавсесвіт, де історія краху цивілізації стає театральною виставою і глядач бачить у “Діггері” водночас три історії: історію апокаліпсису, історію його інтерпретації в майбутньому інтерпретує та історію про театральну постановку, яка є реальністю цього фільму. Ця сюжетна ризома потребує від глядача потрійної уваги.

Реклама

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

Головна сюжетна лінія – це історія Діггера Роквела, яку подають у вигляді театральної постановки, що розгортається у фільмі як реальність. Ця частина фільму співзвучна з іншою політичною сатирою – “Не дивіться вгору!” Адама Мак-Кея. У цьому фільмі американський уряд доводить світ до армагеддону, адже вірить, що смертоносний виклик – це вигадка вчених, що відволікає від рейтингів та виборів. У Мак-Кея президентка Орлін (Меріл Стріп) та віце-президент Орлін-молодший (Джона Гілл) показані самозакоханими та некомпентними ідіотами, яким лайки у соцмережах важливіші за вирішення реальних проблем. У “Діггері” Іньярріту джерело некомпетентного ідіотизму американського уряду – в його ультраконсевативній закостенілості. Президент Компсон та його свита – це геронтократична кліка карикатурних республіканців, які живуть расистськими та сексистськими уявленнями, сприймають світ як джерело наживи, але обов’язково у супроводі божественного провидіння (неймовірно кумедно вписаний персонаж президентського духівника, якого грає Стівен Вайт). 

Іньярітту вибудовує світ “Діггера” з гігантоманським гротеском. Важливу роль тут відіграє художник-постановник фільму Денніс Гасснер, який свого часу створив “Шоу Трумана” (1998). У просторі між розкішним маєтком Діггера та безликими залами ООН Гасснер створює схожий на “ікеа-стиль” Роя Андерссона світ рукотворного абсурду. 

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

Однак Іньярріту – надто складний режисер, аби обмежитися сатиричною карикатурою на американський консерватизм та капіталізм в дусі радянського журналу “Перець”. Його критика влучає не лише в умовну антикліматичну правицю, а й в умовну екологічну лівицю. У фільмі її представляє еколог доктор Ганеш, який знає про летальні наслідки майбутньої катастрофи, і все одно боїться втратити роботу. А ще – сестра Діггера Емма, яка працює у природозахисній сфері, розвиваючи малоефективні екостартапи за гроші брата, зароблені на руйнуванні природи. 

Через весь всесвіт Діггера, поміщений у спектакль “Викопні бовдури”, Іньярітту показує те, про що рік тому в різних формах говорили Арі Астер в “Еддінгтоні”, Йоргос Лантімос в “Бугонії” та Пол Томас Андерсон в “Одній битві за іншою” - про поляризацію суспільства та популістів при владі, що врешті приводять до апокаліпсису. 

Однак Іньярріту йде далі: у спектаклі “Викопні бовдури” йдеться про реальні події, які відбулися досить давно (приблизно в наше сьогодення). Тут “Діггер” перекликається з оскароносним фільмом Іньярітту “Бердмен”, масштабуючи неврози актора до есхатології реалполітики. Градус абсурдності театральної лінії цілком корелюється з абсурдом, який акторам треба грати в спектаклі. І якщо для першого шару фільму найбільш важливою є робота Денніса Гасснера, то для другої – оператора Еммануеля Любецькі. Його безшовна робота з камерою ідеально скріплює дві частини в єдину сповнену лаконічної поетики історію. 

Реклама

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

Але є і третій сюжетний пласт – це фінал фільму, який показує театральну прем’єру і реакцію глядачів. Важливим тут стає персонаж Кенні (Джессі Племонс) – невідомий бізнесмен, що сновигає між акторами та переслідує виконавця ролі Діггера. Кенні – це останній живий нащадок родини Роквелів, який викупив права на колись гостросоціальну, а тепер просто смішну п’єсу, щоб заново розповісти історію свого дядька. Ця частина показує контраст між світом театральної постановки про Діггера Роквела та світом, який Діггер Роквел залишив у спадок.

кремо слід сказати про акторську гру Тома Круза. В інтернеті ходили меми про те, що 64-річного Тома Круза сильно загримували, щоб він зіграв 65-річного Діггера Роквела. Вперше після “Магнолії” (1999) Пола Томаса Андерсона Том Круз видає потужний перфоманс, створюючи карикатурного образ капіталіста: він носиться з кішкою, яку час приспати, але водночас готовий знищити пів світу, щоб заробити ще грошей. Але Том Круз грає не лише Діггера, але й актора, який грає Діггера у спектаклі. І тут він видає образ стомленого невротичного актора, який переживає, чи він достатньо геніальний, хвилюється за доньку і дратується через надокучливу продюсерку та незваного фаната Кенні. Якби стрічка не провалилася в прокаті, Круз точно заслужив би оскарівську номінацію за такий перфоманс. 

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

“Діггер” Іньярітту – це громіздка кіноконструкція, що виявилася заскладною для західної аудиторії, але влучила в українську. Європейські та американські глядачі досі не сприймають всерйоз загрозу апокаліпсису, про який криком кричать митці-візіонери, тож фільм Іньярітту видається їм несмішною сатирою. Натомість українські глядачі, занурені в апокаліптичний вир війни, легко зчитують чорний гумор стрічки. Західна аудиторія досі намагається робити вигляд, що світ ще не на краю прірви, тоді як українська вже втомилася в цю прірву заглядати. 

У фіналі “Діггера” спектакль перериває оголошення про підвищення отруйних газів у повітрі. В Україні воно легко може співпасти з перериванням кінопоказу через повітряну тривогу. 

Читайте такожШопен проти Чайковського: фільм «Санаторій Горького. Поєдинок»

Кадр з фільму 'Діггер'
Фото: imdb.com
Кадр з фільму 'Діггер'

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies