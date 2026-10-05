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Учасники гурту Schmalgauzen звинуватили продюсера та художнього керівника у привласненні коштів і доступів гурту

Артисти звернутися до правоохоронців та суду через торговельні марки, соцмережі й стримінгові платформи.

Учасники гурту Schmalgauzen звинуватили продюсера та художнього керівника у привласненні коштів і доступів гурту
Schmalgauzen
Фото: "Суспільне.Культура"

Учасники українського театрально-музичного гурту Schmalgauzen заявили про конфлікт із продюсером Валентином Білоконем та художнім керівником Андрієм Ширком. Музиканти звинувачують їх у привласненні доступів до електронних кабінетів, соціальних мереж і стримінгових платформ, а також заявляють про оформлення торговельної марки гурту на третю особу. 

Про це пише "Суспільне.Культура" з посиланням на заяву фронтменів гурту Владислава Михальчука та Михайла Матюхіна на новій сторінці Schmalgauzen у соцмережах.

За словами музикантів, Валентин Білоконь та Андрій Ширко після завершення робочих відносин не виходять із ними на зв'язок та уникають комунікації.

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"Ми зіштовхувались з масивом маніпулятивних відповідей і листування, але до дій вони не приводять. Тому ми переходимо в юридичну площину та надсилаємо заяву до відповідних органів, а також ініціюємо судові та адміністративні процеси щодо оскарження реєстрації торговельних марок та повернення доступу гурту до соціальних мереж", – заявили фронтмени.

Музиканти стверджують, що продюсер Валентин Білоконь незаконно отримав доступ до поштових скриньок учасників гурту та пов'язаних із ними електронних кабінетів. За їхніми словами, ці обставини мають перевірити правоохоронні органи.

Окремо артисти заявили про ситуацію з торговельною маркою гурту. За їхніми словами, марку Schmalgauzen без їхнього відома зареєстрували на третю особу, на яку, як стверджують артисти, художній керівник Андрій Ширко має вплив.

"На запит передати її нам ми отримали відмову", – зазначили музиканти.

Також артисти заявили, що у березні 2026 року Андрій Ширко самостійно подав заявки на реєстрацію ще трьох торговельних марок Schmalgauzen.

За словами фронтменів, після цього вони звернулися до адвокатів і спробували врегулювати конфлікт мирним шляхом. Для цього організували зустрічі, однак, як стверджують музиканти, першу Ширко проігнорував, а на другу прийшов його представник.

На момент публікації Валентин Білоконь та Андрій Ширко публічно не прокоментували звинувачення учасників Schmalgauzen. 

Окремо Schmalgauzen повідомили про повернення коштів за квитки на європейський тур, який раніше скасували.

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Музиканти заявили, що разом із командою юристів та фінансистів розробляють нову форму для відшкодування. Її планують опублікувати на новій сторінці гурту.

Хто такі Schmalgauzen

Schmalgauzen — український театрально-музичний гурт, створений студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Гурт дебютував у 2020 році та став популярним серед молодої аудиторії. У 2022 році Schmalgauzen випустив альбом російською мовою VilloDoledo, присвячений другу та колишньому учаснику гурту Артемію Зеленському.

Восени 2022 року гурт повернувся на сцену з програмою «ТвійВіль». З лютого 2023 року Владислав Михальчук та Михайло Матюхін виступають у музичній виставі Avgusto&Gustav у Будинку кіно. У листопаді 2023 року Schmalgauzen представив виставу Silence to Silence за творами Семюеля Бекета.

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