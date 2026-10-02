Письменник Андрій Курков потрапив до букмекерівського списку претендентів на Нобелівську премію

Український письменник Андрій Курков із коефіцієнтом 33 до 1 увійшов до списку претендентів на Нобелівську премію з літератури, на якому приймає ставки британська компанія букмекерів Ladbrokes, пише Literary Hub.

З таким самим коефіцієнтом до переліку увійшли 27 інших авторів та авторок, серед яких – Антоніо Муньос Моліна, Колсон Уайтхед, Елен Сіксу, Леслі Мармон Сілко, Рейчел Каск, Ришард Криницький, Самар Язбек.

Загалом до списку потрапили 92 письменники та письменниць.

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За оцінкою букмекерів, найвищі шанси мають китайська письменниця Цань Сюе (10/1), японський письменник Харукі Муракамі (14/1), австралійський письменник Джеральд Марнейн (16/1) та американський письменник Томас Пінчон (16/1).

Водночас коефіцієнт письменників із прогнозованими найнижчими шансами здобути премію становить 50/1. Серед них – Джоан Ролінґ, Стівен Кінґ та Алі Сміт.

Цей перелік не є офіційним списком кандидатів – Шведська академія, яка присуджує премію, його не оголошує. А прогнози букмекерів можуть бути помилковими.

У 2024 році Курков також увійшов до цього списку з таким самим коефіцієнтом (33/1). Тоді премію отримала південнокорейська письменниця Хан Канг. Її коефіцієнт теж становив 33/1.

Цьогоріч лавреата премії оголосять 8 жовтня. Він отримає приз у розмірі 12 мільйонів шведських крон (близько 53,6 мільйонів грн).

Про Андрія Куркова:

український письменник;

у 2018-2022 роках був президентом Українського ПЕН;

у 2024 претендував на Міжнародну Букерівську премію, а в червні 2026 року отримав Спеціальну відзнаку Премії Орвелла;

автор понад 20 книг, серед них – «Щоденник агресії», «Три роки у вогні: Руйнування України», «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» та інші;

його книги були перекладені понад 30 мовами;

ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм за романом Куркова «Пікнік на льоду».

Про Нобелівську премію з літератури:

найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі, яку вручають з 1901 року;