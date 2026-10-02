Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Письменник Андрій Курков потрапив до букмекерівського списку претендентів на Нобелівську премію

Лавреата премії оголосять 8 жовтня.

CultHub
Письменник Андрій Курков потрапив до букмекерівського списку претендентів на Нобелівську премію
Андрій Курков
Фото: facebook.com/andrei.kurkov

Український письменник Андрій Курков із коефіцієнтом 33 до 1 увійшов до списку претендентів на Нобелівську премію з літератури, на якому приймає ставки британська компанія букмекерів Ladbrokes, пише Literary Hub.

З таким самим коефіцієнтом до переліку увійшли 27 інших авторів та авторок, серед яких – Антоніо Муньос Моліна, Колсон Уайтхед, Елен Сіксу, Леслі Мармон Сілко, Рейчел Каск, Ришард Криницький, Самар Язбек. 

Загалом до списку потрапили 92 письменники та письменниць.

Реклама

За оцінкою букмекерів, найвищі шанси мають китайська письменниця Цань Сюе (10/1), японський письменник Харукі Муракамі (14/1), австралійський письменник Джеральд Марнейн (16/1) та американський письменник Томас Пінчон (16/1).

Водночас коефіцієнт письменників із прогнозованими найнижчими шансами здобути премію становить 50/1. Серед них – Джоан Ролінґ, Стівен Кінґ та Алі Сміт.

Цей перелік не є офіційним списком кандидатів – Шведська академія, яка присуджує премію, його не оголошує. А прогнози букмекерів можуть бути помилковими. 

У 2024 році Курков також увійшов до цього списку з таким самим коефіцієнтом (33/1). Тоді премію отримала південнокорейська письменниця Хан Канг. Її коефіцієнт теж становив 33/1.

Цьогоріч лавреата премії оголосять 8 жовтня. Він отримає приз у розмірі 12 мільйонів шведських крон (близько 53,6 мільйонів грн).

Про Андрія Куркова:

  • український письменник;
  • у 2018-2022 роках був президентом Українського ПЕН;
  • автор понад 20 книг, серед них – «Щоденник агресії», «Три роки у вогні: Руйнування України», «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» та інші;
  • його книги були перекладені понад 30 мовами;
  • ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм за романом Куркова «Пікнік на льоду».

Про Нобелівську премію з літератури:

  • найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі, яку вручають з 1901 року;
  • одна з пʼяти Нобелівських премій, створених за заповітом шведського хіміка та винахідника Альфреда Нобеля 1895 року;
  • імена кандидатів є засекреченими протягом 50 років.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies