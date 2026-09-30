Лаюк, Михеди, Плохій: оголосили фіналістів літературної премії Пітерсона

Літературний фонд імені Пітерсона оголосив пʼятьох фіналістів міжнародної нагороди Peterson Literary Prize, яка має на меті відзначити нехудожню літературу написану українською або англійською мовами та має на меті спряти кращому розумінню актуальних для світу та повʼязаних з Україною тем. Про це йдеться на сайті премії.

До списку увійшли:

«Списки» воєнного документаліста та письменника Мирослава Лаюка.

За описом, у «Списках» зібрані репортажі та есеївпро втрати під час війни та про те, що і чому для людини є цінним. Зокрема ідеться про свідчення і рефлексії про затоплений Херсон і зруйнований Покровськ, обстріляна київська лікарня «Охматдит» і харківський Держпром, а також втрату домівок, найближчих людей, дитинства, частин тіла, зору, сну та памʼяті.

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Книгу опублікувало видавництво Ukrainer у 2025 році.

Фото: starylev.com.ua Обкладинка книги «Живі. Зрозуміти українську літературу» Олександра та Павла Михедів

«Живі. Зрозуміти українську літературу» письменника і культуролога Олександра Михеда та його батька – науковця та літературознавця Павла Михеда.

Як ідеться в описі, «Живі. Зрозуміти українську літературу» охоплює два століття української літератури – від розповідей про життя класиків до розмови про покоління українців, на чию долю випадають жахливі випробування. Ідеться про таких представників української літератури як: Микола Гоголь, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник Ольга Кобилянська, Микола Хвильовий, Олена Теліга, Валерʼян Підмогильний, Іван Багряний, Григір Тютюнник та Тарас Прохасько.

Робота вийшла друком у «Видавництві Старого Лева» у 2024 році.

Фото: www.hup.harvard.edu Обкладинка книги «David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War» Сергія Плохія

«David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War» (Давид і Голіаф. Коментарі про російсько-українську війну) українського історика Сергія Плохія.

У книзі «Давид і Голіаф» Плохія з короткими есеями, коментарями та інтерв'ю, біблійні образи Давида та Голіафа відображають характер російсько-української війни, у якій, Україна чинить опір та доводить, що можливо успішно оборонятися від Росії, яка є територіально більшим, густонаселенішим та краще оснащеним ворогом, та, яка погрожує ядерним апокаліпсисом у разі відмови України підкоритися, а також у разі втручання Заходу у війну. Книга має на меті показати, що історія може допомогти розкрити причини рішучості та успіху України на полі бою та на міжнародній арені.

Вона вийшла англійською мовою у Ukrainian Research Institute (Українського наукового інституту в Гарварді) у 2026 році.

Фото: cup.columbia.edu Обкладинка книги «Russia against Ukraine: Russian Political Mythology and the War on Ukrainian Identity» за редакцією Антона Шеховцова

«Russia against Ukraine: Russian Political Mythology and the War on Ukrainian Identity» (Росія проти України. Російська політична міфологія та війна проти української ідентичності) за редакцією політолога Антона Шеховцова.

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Книга має на меті дослідити соціокультурні основи й політичні прояви сучасних антиукраїнських настроїв у російській державі та суспільстві.

Вона вийшла друком англійською мовою у німецькому видавництві Ibidem Press у 2026 році.

Фото: www.huri.harvard.edu Обкладинка книги «Stalin's Liquidation Game: The Unlikely Case of Oleksandr Shums'kyi, His Survival in Soviet Prison, and His Subsequent Arcane Assassination» Філіпа Славескі та Юрія Шаповала

«Stalin's Liquidation Game: The Unlikely Case of Oleksandr Shums'kyi, His Survival in Soviet Prison, and His Subsequent Arcane Assassination» (Сталінська гра на ліквідацію. Неймовірна справа Олександра Шумського, його виживання в радянській в'язниці та подальше загадкове вбивство) австралійського історика Філіпа Славескі та українського історика Юрія Шаповала.

«Сталінська гра на ліквідацію» розповідає про українського політичного діяча радянських часів Олександра Шумського, який активно сприяв українізації у 1920-х роках. За описом, понад 10 років він підтримував протест проти сталінських репресій та відмовився зізнатися в «злочинах». Натомість Сталін безжально покарав його, увʼязнивши Шумського та вбивши його дружину. Книга має на меті відкрити нове вікно в історію радянських репресій і російських патологій щодо української незалежності та допомогти зрозуміти нинішню війну Росії проти України.

Її опублікувало англійською у Harvard Ukrainian Research Institute у 2025 році.

Премія передбачає грошову нагороду у розмірі 30 тисяч канадських доларів, з яких 25 тисяч отримає переможець, а 5 тисяч – видавництво. Решта фіналістів також отримають 5 тисяч доларів.

До складу журі, яке очолила головна адміністраторка фонду та канадська політологиня Ліза Шимко, увійшли Надія Герелюк, Джон Яворський, Александр Мотиль та Марко Роберт Стех.«Вільний світ повинен діяти рішуче, щоб захистити та популяризувати книги, засновані на фактах, – життєво важливі вісники істини та універсального прагнення до свободи», – зазначила Шимко.

Цьогоріч оголошення переможця та церемонія нагородження відбудуться 22 листопада в Торонто.

Про премію імені Пітерсона:

міжнародна літературна премія, яку проводять раз на два роки;