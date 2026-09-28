В Австралії показали інсталяцію Ай Вейвея, натхненну допомогою Україні

25 вересня біля Музею сучасного мистецтва Австралії в Сіднеї представили інсталяцію «Mushrooms» (Гриби) китайського митця Ай Вейвея з 500 чавунних бойових шоломів, розташованих у десять рядів, повідомляє The Art Newspaper.

За словами автора, ідея виникла, коли Німеччина запропонувала Україні 5000 шоломів для військових незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Тоді реакцію Німеччини на неминучу гуманітарну катастрофу засудили в усьому світі через її мізерність.

Як зазначає Ай, ця робота – «метафора й застереження» про те, як швидко людство може скотитися в епоху темряви. Її назва символізує «ріст у темряві» та «ядерні грибоподібні хмари», а китайською мовою цей термін також натякає на нескінченні затримки.

Реклама

Ай наголошує, що це не «політичний жарт», а радше демонстрація того, наскільки поверховим може бути розуміння людської природи та можливих подій майбутнього з боку нинішнього національного керівництва.

«Історія цивілізації охоплює лише кілька тисячоліть, і за цей час людство ще не виробило чіткого розуміння цінності людини й не встановило достатніх обмежень для політичних дій держав, режимів чи груп інтересів», – пояснює Ай.

Фото: Anna Kučera/mca.com.au Інсталяція «Mushrooms» Ай Вейвея в Сіднеї

Він додає, що людство досі перебуває в стані невизначеності, коли самі підвалини людського життя дедалі вразливіші до того, щоб бути зруйнованими. А те, що сьогодні називають цивілізацією або ж звиклим відчуттям безпеки може зникнути за дуже короткий проміжок часу.

Ай ділиться, що хоча сучасна епоха здається сповненою можливостей, він ніколи раніше не відчував, щоб людство стикалося з таким глибоким почуттям невизначеності щодо майбутнього, як зараз.

«Ця невизначеність виникає не лише через стрімкий розвиток суспільства, технологій і виробничих потужностей, – пояснює Ай. – Вона також зумовлена глибоким зануренням людства у просте прагнення до матеріального задоволення та поступовою втратою здатності замислюватися над цінністю самого життя».

За його словами, не лише війни, а стрімкий розвиток штучного інтелекту кидають виклик багатьом наявним у людства системам цінностей, які охоплюють питання довіри та віри, а дедалі віддаленіші й ворожі стосунки між особистостями та суспільством».

Ай додав, що можливість відкрито говорити про права людини та свободу самовираження – це «остання форма опору, доступна людству». Саме ця думка лягла в основу проєкту.

Інсталяцію «Mushrooms» експонуватимуть протягом семи місяців. Її представили в рамках програми Neil Balnaves Tallawoladah Lawn Commission, названу на честь австралійського філантропа й бізнесмена Ніла Балнейвса, який загинув у віці 77 років унаслідок нещасного випадку на човні поблизу Таїті у 2022 році.

Про Ай Вейвея: