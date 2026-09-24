На фестивалі електронної музики в Австрії представлять аудіоінсталяцію, присвячену загиблим українським військовим

На фестивалі сучасної електронної музики ORF musikprotokoll в Graz Museum в Австрії представлять документальну аудіоінсталяцію «Червень», присвячену чотирьом загиблим українським військовим, київського саунд-артиста Яна Спектора. Про це йдеться на сайті фестивалю.

За описом, «Червень» – 45-хвилинна аудіоробота, записана у 2022-2023 роках у Києві, Чернігові та Володарці (Київська область). Спектор присвятив її чотирьом друзям – Геннадію Колеснику, Костянтину Кузіну, Богдану Мазуренку та Антону Петрочку, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті влітку 2023 року.

За задумом, як щоденник втрати, робота супроводжує місто, яке не перебуває на передовій, але водночас ніколи не є відокремленим від неї. У творі чути дитячі голоси, бо вони є частиною життя Спектора. Звучать похоронні процесії, бо в Києві вони – частина повсякденного життя. У центрі оповіді четверо чоловіків, яких, за одним винятком, не чути безпосередньо. Робота передає звукову атмосферу вулиць, дитячих майданчиків, квартир, концертних зал, церков та лікарень. Однак це не ембієнтний (той, що тяжіє до вільної копмозиції звуків, а не лінійності) твір. Тут накладаються одна на одноу 53 звукові доріжки - із цих шарів поступово виникає оповідь.

У музеї інсталяція буде представлена з 8 до 11 жовтня. Виробництво здійнили Ukho Music та Kyiv Dispatch у співпраці з Graz Museum та ORF musikprotokoll.

Фестиваль триватиме з 3 до 11 жовтня.

Про Геннадія Колесника:

військовослужбовець (позивний Підкова);

загинув 7 червня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом;

з 2015 року проходив військову службу у складі «Азову»;

був нагороджений нагрудним знаком «Сталевий Хрест»;

у нього залишилося двоє синів та дружина.

Про Костянтина Кузіна:

військовослужбовець та альпініст;

загинув 25 червня 2023 року в районі Часового Яру під час виконання бойового завдання – протягом 15 хвилин Кузін тримав вогонь противника, завдяки чому змогли повернутися живими 17 його побратимів;

за два місяці до загибелі став татом.

Про Богдана Мазуренка:

військовослужбовець, молодший сержант 47-ї окремої механізованої бригади (Позивний Rico);

загинув 30 липня 2023 року в місті Оріхів Запорізької області внаслідок влучання КАБу в місце дислокації;

з початку повномасштабного вторгнення волонтерив, а влітку 2022 року добровільно приєднався до ЗСУ;

був нагороджений відзнакою Київської міської державної адміністрації за волонтерську діяльність;

після загибелі у Мазуренка народилась донька.

Про Антона Петрочка:

військовослужбовець (позивний Тоха), старший кулеметник у бригаді «Буревій»;

загинув 23 серпня 2023 року від ворожого дрону під час виконання бойового завдання біля села Стельмахівка Луганської області;

був нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня;

у Дніпровському районі Києва йому присвячено мурал – його намалювали Олена Нойна та Віталій Гідеван.

Про Яна Спектора:

київський саунд-артист і продюсер, співзасновник спільнот Plivka та 2c1b;

працює з польовими записами, конкретною музикою (musique concrète) та електронікою;

у своїх роботах має на меті досліджувати функціонування музики в міському вернакулярному середовищі;

свої документальні матеріали ідентифікує як саундскейпінг пам’яті, де фрагменти звукових середовищ архівує як аудіоспогади, з яких намагається будувати цілісні оповіді без суттєвих художніх втручань, за виключенням монтажу.

Про ORF musikprotokoll:

щорічна фестивальна платформа сучасної та експериментальної музики в Австрії, заснована 1968 року;

присвячена сучасній та експериментальній музиці та інтермедійним формам;