Твір Нікіти Кадана увійшов до колекції музею в Мадриді

Твір українського художника Нікіти Кадана увійшов до колекції Національного музею Тіссена-Борнемісси в Мадриді. Це сталося в межах передання Іспанії частини колекції приватного фонду TBA21, заснованого Франческою Тіссен-Борнеміссою, повідомляє Суспільне Культура із посиланням на музей.

Загальна вартість активів, які TBA21 передає іспанській державі, становить майже 100 мільйонів євро.

Наразі не повідомляється, яка саме робота Кадана увійшла до державної колекції. Окрім роботи українського художника, передано також роботи Ай Вейвея, Марини Абрамович, Олафура Еліассона, П'єра Юіга, Білла Вайоли, Нікіти Кадана та інших.

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Щоб розмістити нові роботи та створити для них окремий простір, музей розширюється. Сучасне мистецтво експонуватимуть у новій локації в колишній будівлі Палацу льоду та автомобілів — за кілька метрів від головної будівлі музею.

Новий простір має бути не лише виставковим майданчиком. Там планують проводити освітні та дослідницькі програми, розвивати взаємодію з відвідувачами й місцевою громадою.

TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary) заснувала у 2002 році колекціонерка та філантропка Франческа Тіссен-Борнемісса. У 2019 році фонд відкрив штаб-квартиру в Мадриді та почав тісніше співпрацювати з Національним музеєм Тіссена-Борнемісси.

Колекція TBA21 спеціалізується на сучасному мистецтві та охоплює живопис, скульптуру, інсталяції, перформанс, відео, саунд- і цифрове мистецтво. Фонд приділяє особливу увагу екології, кліматичним змінам і соціальній справедливості, а також митцям із Глобального Півдня, корінним спільнотам і авторам, які історично були недостатньо представлені в європейських музейних колекціях.

Як пише газета «Естет», окрім Нікіти Кадана, у колекції TBA21 є роботи Павла Макова, Романа Хімея та Яреми Малащука. У 2026 році фонд організував у Національному музеї Тіссен-Борнемісса виставку Хімея та Малащука «Педагогіки війни».