Британська Рада інвестує два мільйони фунтів у культурну співпрацю України та Британії

Кошти спрямують, зокрема, на довгострокові зв’язки між культурними інституціями та українську культурну спадщину.

Зустріч представників Міністерства культури України та Департаменту культури, медіа та спорту Великої Британії в Лондоні

15 вересня в рамках зустрічі представників Міністерства культури України та Департаменту культури, медіа та спорту Великої Британії (DCMS) у Лондоні Британська Рада (БР) оголосила про надання нового фінансування в розмірі двох мільйонів фунтів стерлінгів на культурну співпрацю між Україною та Британією протягом трьох років – з 2027 до 2030. Про це повідомляє Міністерство культури України в прес-релізі.

Як зазначають, кошти стануть початковим внеском БР до нового фонду Українсько-британської культурної комісії на реалізацію її пріоритетних проєктів та цілей сторічного партнерства країн.

Ідеться про розвиток довгострокових зв’язків між музеями, галереями, театрами, музичними майданчиками та іншими культурними інституціями обох держав. Зокрема, через обмін досвідом, спільні проєкти й копродукції.

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Серед інших пріоритетів – розвиток зв’язків між кіно- і телевізійними секторами та також регулярне представлення української культури у Великій Британії та британської культури в Україні у межах співпраці між БР та Українським інститутом.

Окремим напрямом партнерства мають стати захист, збереження та відновлення української культурної спадщини. Ідеться зокрема про професійні й освітні обміни для фахівців, протидію незаконному вивезенню та обігу культурних цінностей і стиранню української культурної ідентичності.

Наголошують, що ця робота відбувається на тлі масштабних втрат української культури внаслідок російської агресії. Станом на кінець серпня 2026 року пошкоджено або зруйновано 2 138 об’єктів культурної спадщини та 2 640 закладів культури, за даними Мінкульту. Серед них – 47 повністю зруйнованих об’єктів культурної спадщини та 569 знищених закладів культури.

«£2 млн від Британської Ради – це важлива інвестиція в українську культуру, її стійкість і майбутнє. Це нові можливості для українських інституцій і спільних українсько-британських проєктів», – зазначила Віцепремʼєр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Механізм роботи фонду та напрями підтримки розроблятимуться у співпраці членів Українсько-британської культурної комісії, а саме – Міністерства культури України, DCMS та Українського інституту.

Про Британську Раду:

неміністерський структурний орган британського уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за межами держави;

заснована 1934 року;

у 1992 році було відкрито перший офіс БР в Києві;

у 1993 році в угоді між Україною та Великою Британією про освітню, наукову та культурну співпрацю БР була визначена головним агентом британського уряду для налагодження та просування співробітництва в цих сферах.

Про Українсько-британську культурну комісію: