Чорногуз, Буткевич, Гундорова, Чех: Україна представить національний стенд та програму у Франкфурті

Цьогоріч мета фокусної теми України – привернути увагу до втрат України та українського книговидання внаслідок війни.

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На 78-му Франкфуртському книжковому ярмарку Україна представить програму за участі поетки Ярини Чорногуз, правозахисника, журналіста, військовослужбовця і громадського діяча Максима Буткевича, літературознавиці Тамари Гундорової, письменників Артема Чеха, Мирослава Лаюка та Євгена Ліра та інших. Про це повідомляють організатори.

Зокрема на сцені національного стенда України відбудуться дискусії, зустрічі з авторами, презентації перекладів українських книжок англійською й німецькою мовами.

Заходи організовуютьть у співпраці Українського інституту книги (УІК), Goethe-Institut в Україні, Українського інституту (УІ), Мистецького арсеналу та Bundeszentrale für politische Bildung.

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Мистецький арсенал покаже стенд з концепцією «Bear Your Freedom» – «Нести свою свободу», яка була фокус-темою XIV Книжкового Арсеналу.

У рамках стенда представлять каталоги Мистецького арсеналу, серед яких – каталог персональної виставки «Агапе. Абсолютна любов» мисткині Олени Турянської, а також промоматеріали і мерч фестивалю «Книжковий Арсенал».

Програма Goethe-Institut в Україні має на меті створити сталий діалог між українським і німецьким інтелектуальними середовищами. Йдеться про зв’язки між професійними спільнотами, які продовжуються поза книжковими ярмарками. Результатом таких зустрічей мають стати нові переклади й інтерв’ю, публікації та дослідження, а також подальші спільні події за участі українських авторів у Німеччині.

Цьогоріч також проведуть Спеціальну програму для видавців з України та сусідніх країн під назвою «VOLIA Program» у співпраці Франкфуртського книжкового ярмарку, Книжкового Арсеналу та Goethe-Institut в Україні. Ця програма має на меті відзначити важливість ідентичності програми, яка передає досвід українських видавців, що продовжують працювати попри величезні втрати та постійні ризики війни.

УІ планує представити українських авторів та німецькі переклади їхніх книжок.

Програму відкриє дискусія «What the borderlands know» (Що знають прикордонні землі) про те, як війна змінює розуміння географії, пам'яті та належності на прикордонних територіях Європи за участі Чорногуз, Буткевича та журналістки Сабіни Фаті.

Також відбудеться окрема зустріч із Чорногуз. Її поетична збірка «[dasein: оборона присутності]» (2023), перекладена німецькою, потрапила до короткого списку німецької премії Hotlist-2026.

У рамках програми Чех презентуватиме німецький переклад фронтової прози «Гра в перевдягання» (2025).

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Гундорова та перекладачка Клаудія Дате говоритимуть про ключові імена в історії української літератури та актуальність їхніх текстів сьогодні.

Водночас УІ презентуватиме спецпроєкт «The Hidden Canon» (Прихований канон), реалізований спільно з медіа The Kyiv Independent. Це серія публікацій незалежної американської журналістки Кейт Цуркан про вісьмох вартих перекладу та прочитання іноземними мовами українських письменників.

Завершальною дискусією стане «Understanding a Changing World» (Розуміння світу, що змінюється) про те, як писати та читати тексти в умовах війни за участі Чеха, Лаюка та Ліра.

До української програми також долучаться Алекс Авербух, Катерина Міхаліцина, Володимир Єрмоленко, Марсі Шор, Ксенія Фукс, Александер Кратохвіль, Андрій Семʼянків, Євгенія Кузнєцова, Ірина Фінгерова, Марейке Мюллер, Євгеній Брейгер, Юрій Гуржі, Кшиштоф Чижевський, Крістіане Кернер, Мар'яна Савка, Роксолана Святo, Лоуренс Шімель, Антон Мартинов та інші.

За описом, національний стенд України, який організовує УІК, має на меті стати майданчиком для презентації сучасного українського книговидання, знайомства з письменниками та налагодження міжнародних професійних зв’язків, презентації сучасної та класичної української літератури, а також для заходів культурної дипломатії.

Серед 44-х представлених на стенді видавництв – «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «АДЕФ-Україна», «АРТБУКС», «АССА», «Астролябія», «АТЕНА», «Білка», «Богдан», «БУКШЕФ», «Весна», «Віват», «Віхола», «Видавництво Старого Лева», «Гельблау», «Горобець», «Дах Magazine», «Книголав», «Ковила Паблішинг», «Лабораторія», літературні агенції «літ ґрунт» та «OVO», «Літературна брама», «Маміно», «МІСОН», «Моя книжкова полиця», «Наш Формат», «Орландо», «Основи», «Ранок», «САФРАН», «Стилет і стилос», «Укрaїner», «Українська Картографічна Група», «Уроборос», «Фоліо», «Час змін інформ», «Час майстрів», «Читаріум», «Чорні вівці», «ШКОЛА», «Юрінком Інтер», «Creative Publishing», «Creative Women Publishing», «Dach Magazine», «ist publishing».

В основу дизайну стенда, розробленого у співпраці з Культурними силами, лягли орнаменти творця українського архітектурного модерну Василя Кричевського. Організацію національного стенда здійснює Український інститут книги (УІК).

Окремим стендом представлять видавництво «Основи» як переможця премії «Читомо-2025».

Загалом участь України в ярмарку ініційована за підтримки Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Німеччині, Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, Українського координаційного центру у Франкфурті-на-Майні, Beauftragte für Kultur und Medien, Auswärtiges Amt, Frankfurter Buchmesse, Börsenverein, Goethe-Institut в Україні, Bundeszentrale für politische Bildung, The International Renaissance Foundation, Razom for Ukraine, Мистецького арсеналу, Українського інстиутуту, ГО «Horizons Without Borders», Культурних сил, Української видавничої асоціації, Української бібліотечної асоціації.

Нагадаємо, цьогоріч ярмарок триватиме з 7 до 11 жовтня. Мета фокусної теми України – привернути увагу до втрат України та українського книговидання внаслідок війни.

Про Франкфуртський книжковий ярмарок:

провідний професійний майданчик для видавців, письменників і культурних інституцій, який щороку збирає десятки тисяч відвідувачів і учасників з усього світу;

заснований у 1949-му році;