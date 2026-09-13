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Естетика нудьги: «Її особисте пекло» Ніколаса Віндінга Рефна

У прокаті – новий фільм данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна “Її особисте пекло”, прем’єра якого відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Це перший повнометражний фільм Рефна за останні десять років – останнім часом він працював переважно зі слоу бьорн серіалами (“Надто старий, щоб померти молодим”, “Копенгагенський ковбой”). За словами режисера, “Її особисте пекло” – авторська рефлексія на пережитий ним досвід клінічної смерті. 

Кінокритик Ігор Кромф подивився стрічку і розповідає, чому блукання світами несвідомого Рефна – це красива, але безкінечно нудна подорож.

Події фільму відбуваються в Токіо мрій Рефна – холодному відстороненому японському місті, залитому рожево-біло-блакитним неоном та туманом. Тут колись відомий режисер Джонні Тардес (Дугрей Скотт) знімає ретро сай-фай за вигаданим пін-ап коміксом “Солодка вата”, який нагадує космооперу “Барбелла” Роже Вадима. В головних ролях – його донька Ель (Софі Тетчер), нова дружина віку доньки Домінік (Гавана Роуз Лю) та молода старлетка-інфлюєнсерка Хантер (Крістін Форсет). Між жінками весь час триває дивна сексуальна напруга та відбувається конкуренція за право бути улюбленицею Тардеса – адже всі вони бачать в ньому патріарха, якому мріють належати. Паралельно вулицями міста сновигає рядовий Кей – солдат, який колись втратив доньку і тепер полює за напівміфічним серійним вбивцею Шкіряним Чоловіком: той розриває грудні клітини юних дівчат та жінок. Рано чи пізно дві сюжетні лінії мають зійтись воєдино. 

Рефн – дуже помітний режисер авторського кіно, який свого часу почав з дуже хороших фільмів у крімінальному жанрі. Його трилогія “Дилер” (1996) запустила кар’єру Мадса Міккельсена, а роль в “Бронсоні” (2008) привела до знімань в завершенні бетманівської трилогії Нолана. Однак далі Рефн як поважний скандинавський режисер вирішив створити власну трилогію. 

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“Неонову трилогію” розпочав досить міцний фільм “Драйв” (2011), який отримав друге життя в епоху тік-тока. Згодом вийшли “І тільки Бог все пробачить” (2013) і “Неоновий демон” (2016) – вони вражали візуалом, але сюжетно та сенсово програвали навіть досить простому “Драйву”. Трилогія стала дослідженням природи людського насилля через одержимість та естетику. 

Кадр з фільму 'Її особисте пекло''
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму 'Її особисте пекло''

Кадр з фільму 'Її особисте пекло'
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму 'Її особисте пекло'

“Її особисте пекло” породжене “Неоновою трилогією”, однак значно нудніше за неї. Більше двох годин хронометражу заповнені візуального багатим зображенням герметичного світу: неон в нуарі; холодні дизайни готельних інтер’єрів; гротескні декорації фільмів; химерні, але стильні костюми головних героїв. Однак далі цієї естетики фільм не рухається – це лінія безкінечно довгих сцен, в яких нічого не відбувається. Герої ведуть пусті діалоги з високопарних фраз (український дубляж додатково псує і так слабку сторону фільму); сцени з бойовими мистецтвами виглядають занадто театрально-рукотворними; сексуальні сцени здаються несправжніми та штучними. Жодна з сюжетних ліній не має виразного наративу – усі вони виглядають радше замальовками, ніж цілісними історіями. 

Рефна мало цікавить історія яку він розповідає. Його кіно говорить візуальними образами, грою кольорів та фактурою тканин, а тому нагадує ляльку – красиву зовні, але порожню всередині. Режисер вдало поєднує власний “неоновий стиль” з кіберпанком в дусі найліпших аніме-опенінгів, а також із ретрофутуризмом Пако Рабана (модельєр розробляв стиль фільму Роже Вадима). Він безкінечно цитує фільми, від “Любовного настрою” Вонга Карвая до “Сайлент Хілла” Крістофа Ганса. Але власне історія фільму – це суміш фрейдських марень про нерозв’язані daddy issues, спроб зняти кіно про кіно та жахів японського міського фольклору. Щоправда, жодну з цих тем режисер не розкриває ні в реальному, ні в сюрреалістичному вимірі. 

Кадр з фільму 'Її особисте пекло'
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму 'Її особисте пекло'

Кадр з фільму 'Її особисте пекло'
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму 'Її особисте пекло'

Рефн будує зав’язку фільму приблизно так само, як Девід Лінч в “Малхолланд-Драйв”, одному з найважливіших фільмів нашого століття. Однак Лінч був майстром сюрреалістичного кіно, він умів витворювати повноцінні паралельні всесвіти, які, на перетині зі всесвітом реальним, викликали в героїв найглибші, майже архаїчі відчуття. Кожен сюрреалістичний всесвіт Лінча був живим і не менш реальним для героїв, ніж реальний. Натомість герої (героїні) Рефна поводять себе неначе у бі-муві горорі. Іноді здається, що вони самі до кінця не розуміють, що саме мають зіграти в цьому напівтемному всесвіті. 

“Її особисте пекло” – це герметичний естетський симулякр. Режисер намагається передати справді важливі для нього думки, однак його вокабуляр, обмежений до неонуарно-неонового синефільства, не здатен їх висловити. Фільм дійсно є пеклом – для самого режисера, якому не вдається висловити те, що він хоче, в межах власної естетики А також і для глядачів, яким понад дві години доводиться марно блукати у рукотворному всесвіті, що нагадує суміш артхаусного кінотеатру та підпільного БДСМ-клубу.

Читайте такожНіколас Віндінґ Рефн: «Я не цікавлюся традиційним кіно, яке повністю заточене на передачу інформації. Мене цікавить досвід»

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
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