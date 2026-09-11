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На фестивалі у Швейцарії показали інсталяцію зі згорілими внаслідок російської атаки українськими книгами

Склад із книгами, представленими на фестивалі Le livre sur les quais, зазнав російського обстрілу 1 серпня.

На фестивалі у Швейцарії показали інсталяцію зі згорілими внаслідок російської атаки українськими книгами
Пошкоджені внаслідок російського обстрілу книги на фестивалі Le livre sur les quais у Швейцарії
Фото: IvAlive Foundation/Анастасія Дика

На 17-му книжковому фестивалі Le livre sur les quais у Морже (Швейцарія) презентували інсталяцію зі згорілих внаслідок російської атаки українських книг, повідомляє Суспільне з посиланням на прес-реліз.

Ідеться про примірники з логістичного центру видавничої корпорації RNK-Ranok у Харкові, який зазнав російського обстрілу 1 серпня 2026 року. 

Інсталяцію, книги для якого надало видавництво «Ранок», ініціював благодійний фонд IvAlive Foundation.

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За словами засновниці IvAlive Foundation Іванни Онуфрійчук, проєкт мав на меті показати міжнародній аудиторії наслідки російських атак на українську культуру.

«Ця інсталяція не залишила байдужим ані українців, ані іноземців. Вона привертала увагу людей, вони зупинялися та розглядали її. Особливо вона торкнулася сердець іноземців, адже для них ці обпалені книги – це справжній артефакт війни», – пояснює Онуфрійчук.

Онофрійчук також наголосила, що завдяки інсталяції фонд зміг розповісти відвідувачам про наслідки російських атак для українців. За її словами, швейцарців вразили масштаби знищення книжок і кількість постраждалих видавництв, а також вигляд обгорілих дитячих книжок.

Люди розглядають пошкоджені внаслідок російського обстрілу книги на фестивалі Le livre sur les quais у Швейцарії
Фото: IvAlive Foundation/Анастасія Дика
Люди розглядають пошкоджені внаслідок російського обстрілу книги на фестивалі Le livre sur les quais у Швейцарії

Генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов додав, що для книговидавничої галузі України це літо стало одним із найважчих випробувань за роки повномасштабної війни, а міжнародні виставки є важливими для привернення уваги до ситуації українського книговидання.

«Всі ці атаки на видавництва та книгосховища і кількість знищених книг свідчать про системну ціль. Тому кожна така виставка за кордоном важлива: вона перетворює статистику на конкретний образ, який запам'ятовується і спонукає до дії», – коментує Круглов.

Фестиваль Le livre sur les quais тривав з 4 до 6 вересня.

Про російський обстріл у Харкові 1 серпня 2026 року:

Про фестиваль Le livre sur les quais:

  • щорічний триденний міжнародний книжковий фестиваль у Швейцарії;
  • минулоріч фестиваль відвідали майже 40 тисяч людей;
  • цьогоріч темою фестивалю була «Se raconter des histoires» (Розповідаючи історії одне одному)
  • програма включала зустрічі, автограф-сесії, читання, дискусії, майстер-класи та інші літературні події.

Про фонд IvAlive Foundation:

  • благодійна організація, заснована у 2022 році Іванною Онуфрійчук;
  • має на меті допомагати українським біженцям, які прагнуть налагодити своє життя в Швейцарії;
  • до фестивалю Le livre sur les quais фонд долучається третій рік поспіль та представляє українську літературу, зокрема перекладену французькою та англійською мовами.
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