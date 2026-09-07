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Есей про Харків увійшов до фіналу шотландської премії для короткого нонфікшн

Есей української письменниці Вікторії Грівіної The City of Disappearing Women («Місто зникаючих жінок») увійшов до десятки фіналістів шотландської премії Anne Brown Essay Prize 2026. Про це повідомляє Читомо із посиланням на Wigtown Book Festival.

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Есей про Харків увійшов до фіналу шотландської премії для короткого нонфікшн
Вікторія Грівіна
Фото: lvivcenter.org

У своєму есе Грівіна розповідає про повернення зі Шотландії до Харкова під час повномасштабної війни та пошук літературних постатей жінок, через які намагається осмислити місто й власний досвід.

 

До фіналу премії також увійшли:

  • Сухада Татке — A Place With a Name;
  • Стівен Стюарт — Bield;
  • Ієн Г’юстон — Borrowed Memories;
  • Джемма Невілл — Crunch;
  • HL Ronnie — Notes on an Unfinished Memoir;
  • Кенні Фаркухарсон — One Handful of Earth;
  • Ів Лівінгстон — Panning for Gold;
  • Поллі Кларк — Speaking Animal;
  • Еса Альдегері — When Did the War Begin?.
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Тексти фіналістів і фіналісток присвячені, зокрема, війні в Афганістані, Голокосту, міграції, материнству, травматичній пам’яті, природі, локальним традиціям Шотландії, стосункам людини з тваринами та досвіду війни.

 

До журі конкурси увійшли поет, есеїст і критик Джеррі Кембридж та журналістка, ведуча й письменниця Зара Джанджуа. На початковому етапі відбору до них також долучилася генеральна директорка Wigtown Festival Company Айла Россер-Оуен.

Переможця або переможницю оголосять 4 жовтня під час спеціальної події на Bladnoch Distillery у межах Wigtown Book Festival. Лавреат або лавреатка отримає 1500 фунтів стерлінгів і відзнаку премії. Есе переможця або переможниці опублікують на сайтах Wigtown Book Festival і The Herald, а уривок — у друкованому випуску газети.

 

Anne Brown Essay Prize заснувала Wigtown Festival Company спільно з газетою The Herald. Премія відзначає літературні есе авторів зі Шотландії або тих, хто має тривалий зв’язок із країною. Тексти можуть бути присвячені будь-якій темі, максимальний обсяг — 4000 слів.

 

Премію присвятили пам’яті Енн Браун (1942–2021), колишньої голови Wigtown Festival Company, радіожурналістки та старшої продюсерки BBC. У 2026 році її вручать уп’яте. Попередніми лавреатами стали Сара Вайтсайд, Родж Гласс, Дані Гаравеллі та Тамара Фулчер.

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