У Києві через безпекову ситуацію скасували та перенесли щонайменше шість культурних подій

Йдеться про музичні та книжкові фестивалі, благодійні ярмарки, екскурсії.

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Через погіршення безпекової ситуації у Києві організатори щонайменше шести культурних заходів скасували або перенесли їх. Йдеться про музичні та книжкові фестивалі, благодійні ярмарки, екскурсії та інші події.

Про це пише "УП.Культура".

Фестиваль "ГогольFest", який у вересні мав повернутися до Києва після дев'ятирічної паузи, змінює програму через безпекову ситуацію.

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Як повідомив засновник фестивалю Влад Троїцький, організатори вирішили не проводити заходи у головній будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв, колишньому Жовтневому палаці.

З 16 до 20 вересня відбудеться частина програми. У "Кінопалаці" покажуть фільми та представлять візуальну програму, зокрема резиденцію "Нагірна" та "Арт-сквот" – мистецьку програму ліцею мистецтв під керівництвом художниці Алевтини Кахідзе.

Також на фестивалі планують представити інсталяцію художника Нікіти Кадана, яку він спеціально створює для "ГогольFest". Решту масштабних подій перенесуть на весну.

Фестиваль "Кураж", запланований на 19–20 вересня, також тимчасово призупинив роботу.

Організатори повідомили, що не проводитимуть запланований захід та повернуть кошти за вже придбані квитки й участь. Водночас команда сподівається провести різдвяний "Кураж".

Через безпекову ситуацію тимчасово скасували всі екскурсії у парку-пам'ятці "Межигір'я".

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Водночас територія парку залишається відкритою для відвідувачів. Під час повітряної тривоги адміністрація закликає прямувати до укриття, розташованого у верхній частині парку-пам'ятки.

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Фестиваль "Покоління", який мав відбутися цими вихідними, перенесли на 25–27 вересня.

Придбані квитки залишаються дійсними. Організатори наразі узгоджують із артистами перенесення їхніх виступів. Оновлену програму обіцяють оприлюднити згодом.

Музичний шоукейс Young Blood Live, запланований на 6 вересня у клубі Keller, також перенесли.

Нову дату проведення організатори поки не назвали. Про подальші зміни обіцяють повідомляти у своїх соціальних мережах.

Книжковий фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", який мав відбутися на ВДНГ у Києві, також перенесли на весну.

Таким чином, погіршення безпекової ситуації вже вплинуло щонайменше на шість культурних подій у столиці.