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Біля «Російського дому» в Берліні проведуть перформанс-акцію з коробками для «переїзду»

Захід стане контрдемонстрацією на противагу мітингу російських активістів.

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Біля «Російського дому» в Берліні проведуть перформанс-акцію з коробками для «переїзду»
Акції біля будівлі вже проводились за час повномашстабної війни
Фото: Anna Chaika/Vladimir Esipov/DW

4 вересня о 18:30 на вулицях Friedrichstraße та Taubenstraße біля «Російського дому» в Берліні відбудеться перформанс-акція з коробками для речей, аби допомогти установі з «переїздом». Про це повідомляє громадська організація «Віче».

«Час пакуватися! «Російський дім» зачиняється – тож ми допоможемо з переїздом. Приносьте коробку для речей і приєднуйтесь до нас», – зазначають у «Віче». 

Це буде контракція, ініційована українською громадською організацією «Віче». Ввечері 4 вересня перед будівлею також запланований мітинг російських активістів. Він має відбутися за ініціативи берлінського відділення проросійської партії BSW (Союз Сари Вагенкнехт) у Берліні.

Обидві події відбудуться на тлі офіційної заяви міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля про закриття «Російського дому» в Берліні та генерального консульства Росії в Бонні після гібридної атаки 4-го серпня у Лейпцигу, до якої Німеччина вважає причетною Росію.

Про «Російський дім»:

  • офіційно працює як культурний центр;
  • ним керує російське державне агентство Росспівробітництво, підпорядковане МЗС Росії;
  • вважається прикриттям для російського шпигунства;
  • телеканал WDR і газета Süddeutsche Zeitung повідомляли про французькі документи, які вказують на такий імовірний зв'язок.

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