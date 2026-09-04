Біля «Російського дому» в Берліні проведуть перформанс-акцію з коробками для «переїзду»

Акції біля будівлі вже проводились за час повномашстабної війни

4 вересня о 18:30 на вулицях Friedrichstraße та Taubenstraße біля «Російського дому» в Берліні відбудеться перформанс-акція з коробками для речей, аби допомогти установі з «переїздом». Про це повідомляє громадська організація «Віче».

«Час пакуватися! «Російський дім» зачиняється – тож ми допоможемо з переїздом. Приносьте коробку для речей і приєднуйтесь до нас», – зазначають у «Віче».

Це буде контракція, ініційована українською громадською організацією «Віче». Ввечері 4 вересня перед будівлею також запланований мітинг російських активістів. Він має відбутися за ініціативи берлінського відділення проросійської партії BSW (Союз Сари Вагенкнехт) у Берліні.

Обидві події відбудуться на тлі офіційної заяви міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля про закриття «Російського дому» в Берліні та генерального консульства Росії в Бонні після гібридної атаки 4-го серпня у Лейпцигу, до якої Німеччина вважає причетною Росію.

Про «Російський дім»:

офіційно працює як культурний центр;

ним керує російське державне агентство Росспівробітництво, підпорядковане МЗС Росії;