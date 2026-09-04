Біля «Російського дому» в Берліні проведуть перформанс-акцію з коробками для «переїзду»

4 вересня о 18:30 на вулицях Friedrichstraße та Taubenstraße біля «Російського дому» в Берліні відбудеться перформанс-акція з коробками для речей, аби допомогти установі з «переїздом». Про це повідомляє громадська організація «Віче».
«Час пакуватися! «Російський дім» зачиняється – тож ми допоможемо з переїздом. Приносьте коробку для речей і приєднуйтесь до нас», – зазначають у «Віче».
Це буде контракція, ініційована українською громадською організацією «Віче». Ввечері 4 вересня перед будівлею також запланований мітинг російських активістів. Він має відбутися за ініціативи берлінського відділення проросійської партії BSW (Союз Сари Вагенкнехт) у Берліні.
Обидві події відбудуться на тлі офіційної заяви міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля про закриття «Російського дому» в Берліні та генерального консульства Росії в Бонні після гібридної атаки 4-го серпня у Лейпцигу, до якої Німеччина вважає причетною Росію.
Про «Російський дім»:
- офіційно працює як культурний центр;
- ним керує російське державне агентство Росспівробітництво, підпорядковане МЗС Росії;
- вважається прикриттям для російського шпигунства;
- телеканал WDR і газета Süddeutsche Zeitung повідомляли про французькі документи, які вказують на такий імовірний зв'язок.