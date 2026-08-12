Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У МЗС Німеччини пояснили, чому не закривають «Російський дім» в Берліні

Це вплине на діяльність Гете-Інститут в Москві.

CultHub
У МЗС Німеччини пояснили, чому не закривають «Російський дім» в Берліні
«Російський дім» у Берліні
Фото: faz.net

Під час урядової пресконференції в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Ґізе заявив, що в разі закриття «Російського дому» в Берліні Німеччині доведеться розірвати чинні угоди з Росією, які регулюють, зокрема, діяльність Гете-Інститут в Москві. Про це повідомляє DW.

За словами Ґізе, після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд Німеччини припинив усі форми міждержавного співробітництва з РФ, зокрема у сфері культури. Також федеральний уряд переглядає правову базу діяльності «Російського дому». Втім, для Німеччини лишаються важливими міжурядові угоди з Росією, яку регулюють діяльність культурних інститутів, які «не можна просто так анулювати», цитує DW представник МЗС Німеччини. 

Ґізе звернув увагу на те, що на тлі санкцій ЄС проти Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім», його діяльність є дуже обмеженою. 

«Зрозуміло, що можливі спроби впливу або дезінформаційні дії, що походять звідти, перебувають у полі зору органів безпеки», – додала на пресконференції представниця МВС ФРН Соня Кок.

«Російський дім» офіційно працює як культурний центр, однак останнім часом з'являлися повідомлення про можливе використання установи російськими спецслужбами як прикриття. Телеканал WDR і газета Süddeutsche Zeitung повідомляли про французькі документи, які вказують на такий імовірний зв'язок. «Російським домом» керує російське державне агентство Росспівробітництво, підпорядковане МЗС Росії.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies