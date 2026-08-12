У МЗС Німеччини пояснили, чому не закривають «Російський дім» в Берліні

Це вплине на діяльність Гете-Інститут в Москві.

Під час урядової пресконференції в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Ґізе заявив, що в разі закриття «Російського дому» в Берліні Німеччині доведеться розірвати чинні угоди з Росією, які регулюють, зокрема, діяльність Гете-Інститут в Москві. Про це повідомляє DW.

За словами Ґізе, після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд Німеччини припинив усі форми міждержавного співробітництва з РФ, зокрема у сфері культури. Також федеральний уряд переглядає правову базу діяльності «Російського дому». Втім, для Німеччини лишаються важливими міжурядові угоди з Росією, яку регулюють діяльність культурних інститутів, які «не можна просто так анулювати», цитує DW представник МЗС Німеччини.

Ґізе звернув увагу на те, що на тлі санкцій ЄС проти Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім», його діяльність є дуже обмеженою.

«Зрозуміло, що можливі спроби впливу або дезінформаційні дії, що походять звідти, перебувають у полі зору органів безпеки», – додала на пресконференції представниця МВС ФРН Соня Кок.

«Російський дім» офіційно працює як культурний центр, однак останнім часом з'являлися повідомлення про можливе використання установи російськими спецслужбами як прикриття. Телеканал WDR і газета Süddeutsche Zeitung повідомляли про французькі документи, які вказують на такий імовірний зв'язок. «Російським домом» керує російське державне агентство Росспівробітництво, підпорядковане МЗС Росії.