Український інститут книги закликав видавців світу відмовитись від співпраці з росіянами

Український інститут книги (УІК) звернувся до міжнародної видавничої спільноти із закликом підтримати українських видавців після російських атак у липні та на початку серпня 2026 року.

З урахуванням пожежі на складах корпорації RNK-Ranok 1 серпня втрати української книжкової галузі становлять близько 30% річного випуску книжок.

У зверненні інститут закликав припинити співпрацю з російськими видавництвами й літературними агенціями, поширювати інформацію про російські злочини проти української культури, співпрацювати з українськими видавцями та підтримувати їх фінансово.

В УІК зазначають, що в липні 2026 року російські атаки пошкодили видавництва і друкарські потужності в Києві. За даними інституту, тоді було втрачено близько 850 тисяч книжок, що становить близько 5% річного виробництва книжок. Знищення потужностей друкарні «Конві» також спричинило затримки з друком нових накладів.

Також російські війська атакували склади корпорації RNK-Ranok у Харкові. Там знищили майже 8 мільйонів книжок і 28 800 примірників. Серед знищеного також було близько 600 тисяч підручників, які готували до відправлення в школи. Збитки оцінюють майже в 1 млрд грн.

В УІК наголосили, що знищення підручників може вплинути на підготовку до початку навчального року. «Держава готує заходи для відновлення пошкодженої інфраструктури, однак щодо компенсації за знищені книжки та іншу продукцію видавці значною мірою залежать від підтримки книжкової спільноти й пожертв», — зазначають у зверненні.

УІК закликав міжнародних партнерів не лише фінансово підтримувати постраждалі видавництва, а й відмовлятися від співпраці з російськими видавцями та літературними агенціями. Інститут також оприлюднив реквізити для допомоги «Конві», «Книголаву» та RNK-Ranok.