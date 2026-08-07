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Премія Women in Arts оголосила цьогорічних переможниць

Темою цьогорічної церемонії є надія.

Премія Women in Arts оголосила цьогорічних переможниць
Премія Women in Arts-2026
Фото: скриншот сайту премії

Стали відомі імена лавреаток премії Women in Arts ("Жінки в мистецтві").

Темою цьогорічної церемонії є надія, повідомили організатори

«Мисткині, які отримали нагороду, щодня працюють над тим, щоб надію мала й українська культура. Цьогорічні статуетки отримали ті, хто створює інфраструктуру, задає напрям і поєднує минуле, теперішнє та майбутнє», - наголосили організатори.

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За сім років премія відзначила понад 50 лауреаток, і ми дякуємо кожній, чий щоденний вибір вкладатися в українську культуру повертає суспільству надію.

У номінації "Жінки у візуальному мистецтві" перемогла міждисциплінарна художниця, кураторка та дослідниця Оксана Брюховецька, яка працює з текстилем, феміністичними темами та історичною пам'яттю. 

Переможницею у сфері літератури стала письменниця та історикиня Олена Стяжкіна, авторка книжок про війну «Смерть Лева Сесіла мала сенс» і «Чобіток Зельмана».

Найкращою в музичній сфері визнали Нату Жижченко, фронтвумен гурту ONUKA та засновницю мистецького простору «Фабрична, 12» у Чернігові. 

У категорії "Жінки в кіно" нагороду отримала режисерка та сценаристка Катерина Горностай, чия документальна робота «Стрічка Часу» змагалася за «Золотого ведмедя» на Берлінале.

У галузі перформативного мистецтва відзнаку здобула лейтенантка Національної гвардії України та доброволиця Олена Апчел. 

Переможницею у номінації «Жінки в культурному менеджменті» стала засновниця галереї «Асортиментна кімната» і проєкту ilostmylibrary Альона Каравай. 

У сфері культурної журналістики, критики й досліджень нагороду отримала літературознавиця, викладачка НаУКМА та співавторка Kult.Podcast Тетяна Огаркова.

Особливу відзнаку журі присудило ветеранці війни, сержантці медичної служби і бойовій медикині Інні “Корольок” Короленко, яка після служби в ЗСУ займається ветеранським театром й адаптивним спортом.

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