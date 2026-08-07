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Василь Рожко стане головним спікером конференції ICOM ICR - 2026 у Норвегії

На заході досліджуватимуть взаємодію регіональних музеїв з традиціями, ідентичністю та пам'яттю.

CultHub
Василь Рожко стане головним спікером конференції ICOM ICR - 2026 у Норвегії
Василь Рожко
Фото: facebook.com/vasyl.rozhko

Український експерт зі збереження спадщини Василь Рожко виступить з ключовою доповіддю на щорічній конференції Міжнародного комітету регіональних музеїв (ICOM ICR). Про це повідомила установа.

Як ідеться на сайті конференції, цьогорічна тема заходу – «Жива спадщина в живих ландшафтах: місце, практика та регіональна ідентичність».

Подія має на меті обʼєднати музейних працівників, дослідників та практиків культури на півдні Норвегії та дослідити те, як регіональні музеї взаємодіють з живими традиціями, ідентичністю, пам'яттю громади та мінливими культурними ландшафтами світу.

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"Це нагода розповісти міжнародній музейній спільноті про український досвід збереження культурної спадщини під час війни - від досвіду Тустані до роботи НеМо," - коментує Рожко.

Конференція триватиме з 21 до 24 вересня у Крістіансані та Арендалі (Норвегія) за підтримки Penn Cultural Heritage Center.

Про Василя Рожка:

  • засновник Лабораторії моніторингу української спадщини НеМо, яка займається документуванням руйнувань культурної спадщини 

  • голова львівської обласної ГО «Тустань», яка зокрема сприяє збереженню об’єктів культурної спадщини та природи, захисту та розвитку пам’ятки археології національного значення Городище літописного міста «Тустань» та її охоронних зон;

  • з 2014 до 2016 року обіймав посаду керівника Департаменту музеїв Міністерства культури України. 

Про ICOM (International Committee for Regional Museums):

  • займається розвитком регіональних музеїв;

  • є частиною Міжнародної ради музеїв (ICOM), створеною у 1946-му році під егідою ЮНЕСКО.

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