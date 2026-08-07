Василь Рожко стане головним спікером конференції ICOM ICR - 2026 у Норвегії

На заході досліджуватимуть взаємодію регіональних музеїв з традиціями, ідентичністю та пам'яттю.

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Український експерт зі збереження спадщини Василь Рожко виступить з ключовою доповіддю на щорічній конференції Міжнародного комітету регіональних музеїв (ICOM ICR). Про це повідомила установа.

Як ідеться на сайті конференції, цьогорічна тема заходу – «Жива спадщина в живих ландшафтах: місце, практика та регіональна ідентичність».

Подія має на меті обʼєднати музейних працівників, дослідників та практиків культури на півдні Норвегії та дослідити те, як регіональні музеї взаємодіють з живими традиціями, ідентичністю, пам'яттю громади та мінливими культурними ландшафтами світу.

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"Це нагода розповісти міжнародній музейній спільноті про український досвід збереження культурної спадщини під час війни - від досвіду Тустані до роботи НеМо," - коментує Рожко.

Конференція триватиме з 21 до 24 вересня у Крістіансані та Арендалі (Норвегія) за підтримки Penn Cultural Heritage Center.

Про Василя Рожка:

засновник Лабораторії моніторингу української спадщини НеМо, яка займається документуванням руйнувань культурної спадщини

голова львівської обласної ГО «Тустань», яка зокрема сприяє збереженню об’єктів культурної спадщини та природи, захисту та розвитку пам’ятки археології національного значення Городище літописного міста «Тустань» та її охоронних зон;

з 2014 до 2016 року обіймав посаду керівника Департаменту музеїв Міністерства культури України.

Про ICOM (International Committee for Regional Museums):