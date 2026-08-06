Зеленський анонсував важливі двосторонні домовленості між Україною і Норвегією

У розмові з прем’єром Норвегії Зеленський обговорив реалізацію антибалістичної програми FREYJA.

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Україна розраховує вийти на важливі двосторонні домовленості із Норвегією в межах стратегічного партнерства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з керівником норвезького уряду Йонасом Гаром Стере.

«Поінформував Йонаса про реалізацію програми FREYJA та графік наших наступних кроків. Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами», - повідомив глава держави.

Лідери також обговорили захист України від російських ударів.

«Вдячний Норвегії за готовність допомогти і з постачанням засобів ППО, і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня», - додав Зеленський.