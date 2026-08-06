Зеленський анонсував важливі двосторонні домовленості між Україною і Норвегією

Україна розраховує вийти на важливі двосторонні домовленості із Норвегією в межах стратегічного партнерства.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з керівником норвезького уряду Йонасом Гаром Стере.
«Поінформував Йонаса про реалізацію програми FREYJA та графік наших наступних кроків. Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами», - повідомив глава держави.
Лідери також обговорили захист України від російських ударів.
«Вдячний Норвегії за готовність допомогти і з постачанням засобів ППО, і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня», - додав Зеленський.
- Того ж дня президент провів нараду про підготовку української балістики і стан виконання завдань антибалістичної програми FREYJA.
- На нараді визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення, розповів глава країни за підсумками наради.
- У роботі задіяні прем'єр, міністерство оборони, Рада нацебезпеки і оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил, Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості.
- Зеленський вважає, що в українців є наукова база і компетенція для створення власної балістики і антибалістичної системи.