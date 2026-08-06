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Зеленський: Україна розраховує на результат у балістичній і антибалістичній програмах вже в цьому або наступному році

Ключовими викликами є локалізація виробництва і доступ до критичних компонентів. 

Зеленський: Україна розраховує на результат у балістичній і антибалістичній програмах вже в цьому або наступному році
Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео на Фейсбук-сторінці Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів нараду про підготовку української балістики і стан виконання завдань антибалістичної програми FREYJA. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення, розповів глава країни за підсумками наради.

У роботі задіяні прем'єр, міністерство оборони, Рада нацебезпеки і оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил, Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості. Зеленський вважає, що в українців є наукова база і компетенція для створення власної балістики і антибалістичної системи.

«Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів», – сказав президент. 

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На нараді обговорили ключові виклики, а саме – доступ до критичних компонентів, додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва. Україна очікує на приєднання нових партнерів до проєкту FREYJA.

«Окремо говорили й про роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Очікую від МЗС та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, які вже були визначені й неодноразово проговорені», – сказав Зеленський. 

«Фрея» 

Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою в Україні можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. Минулого місяця компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.

Станом на зараз до проєкту долучилися 13 іноземних партнерів. 

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