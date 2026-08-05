Колишній футболіст, який має високу посаду у проросійській партії, поскаржився на Альянс.

Генеральний секретар проросійської партії "Грузинська мрія" та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив грузинським ЗМІ, що керівництво НАТО нібито роками "вводило в оману Грузію та Україну".

Як пише UNN, колишній футболіст київського "Динамо" і "Мілана" стверджує, що в Альянсі брехали, обіцяючи країнам перспективи вступу і політику "відчинених дверей". Натомість зараз, на переконання Каладзе, посадовці в НАТО визнають, що Грузія та Україна ніколи не вступлять у військовий блок.

Разом з Каладзе скаржитися на Альянс розпочав і голова парламентського комітету Грузії щодо євроінтеграції Торніке Пагава. Він анонсував "багатовекторний зовнішньополітичний курс" для держави в разі остаточної відмови НАТО від розширення на схід.