Причини, чому дорослі люди добровільно починають бігати, у кожного свої: виклик собі, за компанію, для схуднення або бажання стати частиною великої спортивної спільноти. І це чудовий вибір. Рух — це доступно, він не потребує наддорогих абонементів чи специфічного спорядження. Бігти можна будь-де: містом, полем чи вздовж траси. Головне — робити це безпечно.

Цей матеріал — погляд непрофесійного бігуна. Звичайної людини, яка, як і ви, ставить перед собою амбітні завдання й поступово реалізовує їх. Описана система ґрунтується на досвіді автора-аматора, який успішно фінішував у трьох марафонах (у першому з результатом до чотирьох годин), низці півмарафонських дистанцій, а також аматорських запливах, велоперегонах і складних триатлонних стартах, включно з Ironman 70.3. Сьогодні ми поговоримо винятково про біг.

Зазвичай радять щось любителям бігу діючі або колишні професійні спортсмени. Та часто вони не розуміють нюансів життя звичайної людини, у якої, крім тренувань, є жорсткий робочий графік, родина та щоденні обов'язки.

Здоров’я понад усе

Перше і найважливіше правило: спорт – корисний для людини, але забіги на довгі дистанції – ні.

Якщо у вас є хронічні проблеми з ногами, колінами, остеохондроз чи питання до серцево-судинної системи, необдумані тренування гарантовано погіршать стан організму. Не повторюйте чужих помилок. Базова програма з інтернету від відомого блогера-атлета може стати вашим останнім спортивним досвідом у році, а то й у житті.

Реклама

Фото: EPA/UPG Марафон у Празі, Чехія

Діагностика до старту: Якщо ви знаєте про свої слабкі місця (або відчуваєте бодай найменший дискомфорт), перед першою пробіжкою обов’язково зверніться до профільного лікаря та продіагностуйте організм.

Слухайте тіло, а не его: Якщо під час підготовки виникає біль – не потрібно терпіти й «долати себе». Ви не професійний атлет, який заробляє цим на життя. Ваше повноцінне життя триватиме і без марафонів, тому вчасно звертайтеся до фахівців.

Екіпірування без маркетингового шуму

Чи потрібно одразу купувати кросівки, у яких ставили рекорди на Лондонському марафоні, або флагманські спортивні годинники з нагрудними датчиками пульсу? Звичайно, ні. Забудьте про маркетингові пастки продавців.

Фото: EPA/UPG Кросівки для бігу під час змагань із тріатлону

Для старту вам потрібен просто зручний спортивний одяг, що відповідає погоді. Не купуйте все й одразу – використовуйте те, що вже є, або знайдіть якісні речі на стоках чи секонд-хендах, де часто продається чудова спортивна форма за символічні кошти. Проте є один елемент, на якому не можна економити, особливо якщо вам за 30 років – бігові кросівки. Головні вимоги до них – легкість, індивідуальний комфорт та висока, м’яка підошва з хорошою амортизацією для профілактики проблем із колінами.

Карбонові пластини, надскладна аеродинаміка чи системи швидкого шнурування новачкові не потрібні. Купуйте взуття на 0,5-1 розмір більше за ваш звичайний, оскільки під час тривалого бігу стопа природно збільшується (набрякає).

Реклама

Базовий біговий чек-лист

У теплий сезон: шорти, футболка, кепка від сонця або пов’язка на голову, що затримує піт.

У холодний сезон: спортивні штани (тайтси), лонгслів, вітровка або спортивна кофта, тонка шапка та рукавички.

Контроль і безпека: годинник із секундоміром, спеціальна бігова сумка для ключів та телефона. Ніколи не виходьте на пробіжку без телефона та обов'язкових військово-облікових документів.

Слух: Використання навушників на вулицях чи дорогах – виключно на власний розсуд, але у безпечних місцях. Пам'ятайте, що кур'єри на велосипедах та електросамокатах роблять навіть міські тротуари зонами підвищеного ризику. Одяг та взуття мають бути яскравими, щоб вас чітко бачили водії.

Етапи підготовки: від адаптації до циклів

Будь-яке тренування починається з легкої розминки (короткий повільний біг, обережні суглобові рухи голови, рук та верхньої частини тіла). Саму ж підготовку аматора варто розділити на три чіткі етапи.

Етап 1. Адаптація (2-4 тижні): Підготовка організму до стресу від регулярних навантажень. Бігайте у помірному темпі, регулярно – 3 рази на тиждень, бажано через день. Мета – звикнути до процесу, інтегрувати біг у свій розпорядок дня та перевірити екіпірування.

Етап 2. Програмний (Спеціальний): Безпосередня робота за графіком, де чергуються різні типи бігових навантажень.

Реклама

Етап 3. Відновлення (Міжсезоння): Обов'язковий період відпочинку та зниження активності (наприклад, листопад – грудень), коли організм повністю перезавантажується.

Фото: EPA/UPG Марафон у Києві

Чотири базові види тренувань:

Довгі забіги (від 50 хв до 3 годин): Найважливіше тренування для витривалості, яке скасовують лише в крайньому разі. Темп – помірний, «розмовний» (ви маєте спокійно говорити повними реченнями на бігу).

Темповий біг (1-1,5 години): Робота на відрізках із чітко визначеним цільовим темпом гонки. Наприклад, якщо мета – півмарафон за дві години, то після розминки ви біжите три блоки по 2 км із темпом 6:00 хв/км.

Фартлек (до 1 години): Гра швидкостей. Після розминки ви робите серію прискорень (наприклад, 12 разів по 45 секунд на максимальній швидкості через 45 секунд легкого бігу для відновлення пульсу).

Біг по пересіченій місцевості (1-2 години): Ключовий елемент для марафонців. Робота на ландшафтах із нерівностями та перепадами висот готує стабілізуючі м'язи до реальних умов міських трас, де ідеального покриття майже не буває.

Цикли та тейперінг

Організм не може постійно працювати на виснаження – це прямий шлях до перетренованості, психологічного вигорання та травм. Графік має будуватися хвилеподібно, за циклами.

Стандартний цикл аматора – 4 тижні: з 1-го по 3-й тиждень навантаження плавно зростає (прогресія), а на 4-му тижні відбувається заплановане розвантаження. При цьому, перший тиждень кожного наступного циклу починається з трохи вищої точки, ніж перший тиждень попереднього.

Реклама

Фото: EPA/UPG Учасник марафону п'є воду під час забігу

Оптимальна тренувальна програма має складатися не більше ніж із 3 таких циклів (разом 12 тижнів), після чого тілу потрібен відпочинок від жорсткого спортивного графіку на 2-4 тижні.

Тейперінг – це фінальна фаза підготовки, плавне та системне зменшення бігових об'ємів за 2-3 тижні до ключового старту. Багато аматорів роблять помилку, намагаючись «надолужити згаяне» в останні дні, і виходять на лінію старту втомленими.

Під час тейперінгу ви знижуєте загальний кілометраж на 20-40%, проте зберігаєте кілька коротких інтервалів у цільовому темпі. Це дозволяє м'язам повністю відновитися, залікувати мікротравми та накопичити максимальний запас глікогену. На старт ви маєте вийти не «перетренованим бігуном», а зголоднілим до руху хижаком.

Стратегія підбору дистанції

Не намагайтеся пробігти марафон через місяць після того, як встали з дивану. Для непідготовленої людини безпечний термін трансформації до 42 км – один рік, для людини з базовою спортивною формою – не менше трьох місяців. Якщо старт заплановано на жовтень, системну роботу слід розпочинати вже у березні-квітні.Ось як виглядає базовий розрахунок навантажень залежно від вашої мети:

Дистанція 10 км (для новачків): Передбачає два тренування на тиждень, а сама програма підготовки триває шість тижнів. Головний критерій готовності (ваш «вхідний квиток») – спроможність спокійно пробігти 45 хвилин без зупинки.

Фото: EPA/UPG Жінки беруть участь у забігу в Дубаї

Дистанція 21 км (Півмарафон): Вимагає вже три тренування на тиждень протягом десяти тижнів (які складають два повні цикли). Починати підготовку рекомендовано лише тоді, коли ви можете впевнено бігти протягом однієї години без зупинки.

Дистанція 42 км (Марафон): Найвищий рівень, що потребує чотири тренування на тиждень. Програма триває щонайменше 12 тижнів (три повні цикли). Переходити до цього етапу варто виключно після того, як ви вже успішно подолали півмарафонську дистанцію за час, швидший ніж дві з половиною години. Під час підготовки не рекомендовано бігати тривалі тренування понад три години більше ніж два рази за весь курс, щоб не руйнувати опорно-руховий апарат.

Відновлення та міжсезоння

Реклама

Більшість аматорів роблять критичну помилку – завершивши один важкий забіг, вони відразу реєструються на наступний і продовжують виснажувати організм на межі можливостей. Проте справжня залізна дисципліна полягає в іншому: вміти вчасно сповільнитися, щоб дати тілу час на капітальний ремонт.

Фото: EPA/UPG Чоловік тренується на біговій доріжці

Третій етап – це повне відновлення організму між великими програмами підготовки та класичне міжсезоння. Це час, коли ви свідомо знижуєте бігову активність або повністю відмовляєтеся від жорстких графіків на 2-4 тижні.

Навіщо потрібен цей етап і що на ньому робити.

Фізичний ремонт. М'язи, зв'язки та особливо суглоби потребують відпочинку від постійного ударного навантаження. За цей період організм заліковує приховані мікротравми та хронічні запалення, які накопичилися за місяці бігу.Ментальний перезапуск. Постійний контроль пульсу, вираховування темпу та ранкові підйоми з часом виснажують нервову систему. Міжсезоння дозволяє вашій психіці відпочити від цифр, щоб ви знову відчули здоровий «голод» до бігу та повернули чисту радість від руху.

Альтернативна активність (Крос-тренінг). Відпочинок від бігу не означає, що потрібно весь день лежати на дивані. Це ідеальний час, щоб переключитися на інші види спорту. Приділіть увагу плаванню, спокійним велопрогулянкам, силовій роботі в залі або розтяжці. Це допоможе зміцнити м'язи-стабілізатори, які мало задіяні під час бігу, і закладе потужну базу на наступний сезон.

Фото: EPA/UPG Чоловік бере участь у марафонському забігу в Стокгольмі

Запам'ятайте: без якісного етапу відновлення ваш прогрес неминуче зупиниться, а замість нових особистих рекордів ви ризикуєте отримати хронічну втому. Вчасний відпочинок – це не слабкість, а стратегічна частина вашої підготовки.

Конкретні, детально розписані по тижнях та днях програми підготовки під кожну з цих дистанцій (10 км, 21 км та 42 км) ви можете абсолютно безкоштовно вивчити на Telegram-каналі (телеграм канал «Iron Officer» – t.me/iron_officer_ua). У разі додаткових запитань, для отримання інформації чи співпраці звертайтеся в соціальних мережах або пишіть на електронну пошту: [email protected].

Обирайте свій рівень і починайте рух до мети системно й безпечно. Дисципліна б'є клас!