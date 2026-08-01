ФІФА відмовилась від планів продати частку комерційних прав на чемпіонат світу

Міжнародна федерацій футбольних асоціацій ФІФА скасовує плани щодо створення компанії для проведення турнірів, частину акцій в якій мали б отримати приватні інвестори.

Як пише BBC, президент організації Джанні Інфантіно визнав, що його план "вніс розділення у світовий футбол", яке "не відповідає інтересам ФІФА та початковому задуму".

Проте більш вірогідним є усвідомлення очільником ФІФА безперспективності проєкту через відсутність достатньої кількості голосів на його підтримку. З 211 асоціацій продаж частини прав на Мундіаль мали підтримати хоча б 106.

Натомість одразу три конфедерації - УЄФА в Європі, КОНКАКАФ в Північній Америці та АФК в Азії - заявили про те, що всі країни, які входять до їхнього складу, не підтримують наміри Інфантіно і готові через це навіть вдатися до бойкоту чемпіонату світу. Разом вони мають у Раді ФІФА 136 голосів.

Інфантіно сподівався підкупити асоціації, обіцяючи кожній бонус у 40 мільйонів доларів від продажу частки компанії, але ця пропозиція теж не допомогла змінити загальну думку про те, що у ФІФА порушили принцип "футбол не має власників".