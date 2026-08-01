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ФІФА відмовилась від планів продати частку комерційних прав на чемпіонат світу

Джанні Інфантіно зрозумів, що не збере достатньо голосів асоціацій.

ФІФА відмовилась від планів продати частку комерційних прав на чемпіонат світу
Президент ФІФА Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG

Міжнародна федерацій футбольних асоціацій ФІФА скасовує плани щодо створення компанії для проведення турнірів, частину акцій в якій мали б отримати приватні інвестори.

Як пише BBC, президент організації Джанні Інфантіно визнав, що його план "вніс розділення у світовий футбол", яке "не відповідає інтересам ФІФА та початковому задуму". 

Проте більш вірогідним є усвідомлення очільником ФІФА безперспективності проєкту через відсутність достатньої кількості голосів на його підтримку. З 211 асоціацій продаж частини прав на Мундіаль мали підтримати хоча б 106. 

Натомість одразу три конфедерації - УЄФА в Європі, КОНКАКАФ в Північній Америці та АФК в Азії - заявили про те, що всі країни, які входять до їхнього складу, не підтримують наміри Інфантіно і готові через це навіть вдатися до бойкоту чемпіонату світу. Разом вони мають у Раді ФІФА 136 голосів.

Інфантіно сподівався підкупити асоціації, обіцяючи кожній бонус у 40 мільйонів доларів від продажу частки компанії, але ця пропозиція теж не допомогла змінити загальну думку про те, що у ФІФА порушили принцип "футбол не має власників".

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