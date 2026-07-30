В УЄФА вирішили бойкотувати чемпіонати світу з футболу через розбіжності з ФІФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення бойкотувати всі Чемпіонати світу з футболу, доки в Міжнародній федерації футболу (ФІФА) не відмовляться від проєкту щодо залучення інвесторів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

"УЄФА та всі 55 національних федерацій, що входять до її складу, займають єдину позицію. Ми рішуче відкидаємо пропозицію ФІФА щодо передачі частки участі у чемпіонатах світу приватним інвесторам. Під час сьогоднішніх дискусій ми ухвалили рішення, що жодна зі збірних, які входять до зони УЄФА, не братиме участі в змаганнях, організованих ФІФА, доти, доки ФІФА не відмовиться від своїх пропозицій у повному обсязі. Також потрібні юридично зобов'язувальні обіцянки, що ФІФА більше ніколи не допускатиме приватних інвесторів до керівних структур та до змагань, що проводяться", – йдеться в заяві.

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В УЄФА вважають, що участь інвесторів в організації турнірів призведе до того, що на перший план вийде саме отримання доходів, а не інтереси федерацій, команд, футболістів та вболівальників.

Раніше повідомлялося, що не лише в УЄФА висловили невдоволення у зв'язку з планами ФІФА. Союз підтримали Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) і Азійська конфедерація футболу (АФК).

Якщо всі три ці організації ухвалять рішення бойкотувати заходи ФІФА, це означатиме бойкот з боку 143 із 211 членів федерації.

Контекст

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував залучити приватних інвесторів до реалізації комерційних прав на Мундіаль, фактично продавши турнір компаніям за суму близько 10 мільярдів доларів.

Натомість Європейський футбольний союз оприлюднив заяву, у якій підкреслив, що "футбол не товар, який ФІФА може продати".

Своє обурення діями ФІФА висловили і політики. Наприклад, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що чемпіонат світу - це не продукт, а футбол належить вболівальникам, а не інвесторам.