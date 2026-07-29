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УЄФА різко розкритикувала намір Інфантіно "приватизувати" Кубок світу

Президент ФІФА хоче продати частину комерційних прав на Мундіаль інвестиційним компаніям.

УЄФА різко розкритикувала намір Інфантіно "приватизувати" Кубок світу
Джанні Інфантіно
Фото: DPA

Футбольний світ гостро відреагував на намір президента ФІФА Джанні Інфантіно залучити приватних інвесторів до реалізації комерційних прав на Мундіаль, фактично продавши турнір компаніям за суму близько 10 мільярдів доларів.

Як пише BBC, ключовим інвестором хоче виступити фірма Thrive, яка належить Джошуа Кушнеру - брату зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Це додатково сприяє звинуваченням на адресу Інфантіно у корумпованості та конфлікті інтересів через бажання вислужитися перед президентом США.

У ФІФА сподіваються отримати підтримку асоціацій-членів, пообіцявши їм одноразову виплату у 20 мільйонів доларів від реалізації інвестиційного проєкту. 

Натомість Європейський футбольний союз УЄФА оприлюднив заяву, у якій підкреслив, що "футбол не товар, який ФІФА може продати". Керівна організація, на думку посадовців у Ньоні, "перетнула лінію, яку нікому й ніколи не варто перетинати".

Своє обурення діями ФІФА висловили і політики. Наприклад, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що чемпіонат світу - це не продукт, а футбол належить вболівальникам, а не інвесторам. 

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