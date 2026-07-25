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Хижняк переміг Патрача технічним нокаутом у своєму другому поєдинку в професійному боксі

Українець двічі відправив у нокдаун раніше непереможеного суперника.

Хижняк переміг Патрача технічним нокаутом у своєму другому поєдинку в професійному боксі
Олександр Хижняк
Фото: EPA/UPG

Український олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк здобув другу перемогу серед професіоналів у напівважкій вазі. 

Про це повідомляє LB.ua.

Cуперником українця був французький боксер Ленні Патрач. Хижняк здолав його технічним нокаутом у другому раунді. 

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Спершу він відправив суперника в нокдаун, але француз відновився після 8 секунд. В другому епізоді рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши другу перемогу Олександра в професійному боксі. 

Виступ українця з трибун дивилися триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, а також президент і віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко й Олександр Манчак.

У головному поєдинку вечора боксу, який проходить у Джидді, Саудівська Аравія, британець Ентоні Джошуа протистоятиме албанцю Крістіану Прензі. Початок бою – не раніше першої години ночі 26 липня за Києвом. Трансляцію проводить платформа DAZN за системою PPV – 887 грн в Україні, не враховуючи підписку на сервіс.

Читайте такожОлександр Хижняк повертається на ринг: усе про другий професійний бій олімпійського чемпіона з боксу

Нагадаємо, у першому поєдинку в професійному боксі Олександр Хижняк нокаутував колумбійця Вільяма Барона в рамках вечора боксу «Rising Star», організованого промоутерською компанією Олександра Усика «Usyk 17 Promotions».

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