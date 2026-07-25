Українець двічі відправив у нокдаун раніше непереможеного суперника.

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Український олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк здобув другу перемогу серед професіоналів у напівважкій вазі.

Про це повідомляє LB.ua.

Cуперником українця був французький боксер Ленні Патрач. Хижняк здолав його технічним нокаутом у другому раунді.

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Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! 👏



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Спершу він відправив суперника в нокдаун, але француз відновився після 8 секунд. В другому епізоді рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши другу перемогу Олександра в професійному боксі.

Виступ українця з трибун дивилися триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, а також президент і віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко й Олександр Манчак.

У головному поєдинку вечора боксу, який проходить у Джидді, Саудівська Аравія, британець Ентоні Джошуа протистоятиме албанцю Крістіану Прензі. Початок бою – не раніше першої години ночі 26 липня за Києвом. Трансляцію проводить платформа DAZN за системою PPV – 887 грн в Україні, не враховуючи підписку на сервіс.

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Нагадаємо, у першому поєдинку в професійному боксі Олександр Хижняк нокаутував колумбійця Вільяма Барона в рамках вечора боксу «Rising Star», організованого промоутерською компанією Олександра Усика «Usyk 17 Promotions».