Що дійсно шкодить серцю

Сьогодні спробую пояснити, як розібратися в таких новинах і що дійсно має поганий вплив на серце.

З певною періодичністю я помічаю, як у ЗМІ, блогерів і навіть деяких медиків з’являються новини про чергового «вбивцю серця». Бачила про каву, яйця – вони взагалі певний час були під атакою, холодний душ, інтенсивні тренування або навіть денний сон.

Фото: Клівлендська клініка Кардіометаболічні захворювання. Їхня суть криється в самій назві

Щоб зрозуміти, що може шкодити серцю, треба знати прості речі: для нього небезпечними є високий артеріальний тиск, нерегулярний ритм, відкладення холестерину всередині судин – атеросклероз із подальшим перекриттям кровотоку та розвитком інфаркту, віруси й бактерії, а також дефіцит або надлишок магнію, калію та натрію.

Отже, високий систолічний тиск, підвищений рівень глюкози, індекс маси тіла та рівень LDL-холестерину – ліпопротеїнів низької щільності, дійсно впливають на здоров’я серця.

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І ще важливий момент: якщо після певного продукту або дії почастішав пульс, це не означає, що вони пошкоджують серце. Серцебиття може тимчасово прискорюватися через фізичне навантаження, хвилювання, недосипання, кофеїн, спеку або зневоднення. Важливими є тривалість реакції, супутні симптоми та стан самого серця.

Давайте детально розберемо, що саме і як впливає на серце.

Тиск. Артеріальна гіпертензія може роками не спричиняти помітних симптомів. Проте постійно підвищений тиск пошкоджує внутрішню оболонку судин, порушує тонус їхніх стінок, прискорює атеросклероз, перевантажує серцевий м’яз і підвищує ризик інфаркту, інсульту, серцевої та ниркової недостатності.

Цікавий факт: високий тиск не обов’язково відчувається. Людина може добре почуватися, поки гіпертензія роками пошкоджує судини, серце, мозок і нирки. Саме тому орієнтуватися лише на головний біль, «мушки» перед очима чи погане самопочуття – ненадійна стратегія.

Тиск може підвищуватися через постійний стрес, перевтому, надмірне вживання солі та речовин зі стимулювальними властивостями. Не хвилюйтеся, якщо ви раз на тиждень їсте солоні огірки або місо-суп – узагалі ніякої проблеми. Проблема починається тоді, коли зникає міра, а надлишок солі стає невід’ємною частиною раціону.

Холестерин. Високий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності - LDL – сприяє накопиченню холестерину в стінках артерій. Поступово там формуються атеросклеротичні бляшки, які згодом можуть покриватися «кірочкою» кальцію. Тому ніякі БАДи чи диво-засоби для «прочищення» судин не діють, не вірте рекламі.

Судина – не труба, а бляшка – не шматок жиру, який можна змити часником, лимоном, содою або біодобавками. Це складне утворення всередині стінки артерії, до складу якого входять холестерин, запальні клітини, сполучна тканина та кальцій. Реальне лікування спрямоване на зниження LDL, і увага контроль інших факторів ризику та стабілізацію бляшки, щоб вона не пошкодилася й не спричинила утворення тромбу.

Крім того, якщо поверхня бляшки пошкоджується, може утворитися тромб. Тому оцінювати LDL, інші фракції ліпідів, артеріальний тиск, наявність діабету, куріння, вік і вже наявні судинні захворювання – це дійсно важливо.

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Навіть за нормальної ваги та збалансованого харчування рівень ліпідів може бути високим, що автоматично підвищує ризик хвороб серця. Поширений міф, що у худої людини, яка правильно харчується і займається спортом, не може бути високого холестерину. Насправді рівень LDL залежить не лише від ваги та харчування. Значну роль можуть відігравати генетика, вік, гормональні порушення та деякі захворювання. Тому зовнішній вигляд не замінює аналізу крові.

Якщо ви їсте стейк раз на тиждень або інколи з’їдаєте пачку чипсів – на здоров’я.

Куріння. Другий очевидний фактор впливу – тютюновий дим, адже він ушкоджує судини, дестабілізує систему згортання крові, сприяє запаленню та зменшує доставку кисню до тканин. Небезпека стосується не лише постійних курців зі стажем, а й тих, хто курить час від часу. Навіть нерегулярне куріння не є нейтральним для серця.

Глюкоза та вага. Підвищений рівень глюкози пошкоджує наші судини й нервові волокна, сприяє активному запаленню та часто поєднується з гіпертензією і порушеннями ліпідного обміну. Через це діабет - не лише проблема цукру, а потужний серцево-судинний фактор ризику.

Надлишкова маса тіла також шкодить не лише через механічне навантаження. Особливо небезпечним є вісцеральний жир навколо внутрішніх органів: він пов’язаний з інсулінорезистентністю, запальними процесами, жировою хворобою печінки, апное сну та підвищенням тиску. Одним із факторів, що впливають на вагу, є рухливість.

Рух. Година тренування не завжди повністю компенсує день, проведений за робочим столом. А тривалий сидячий спосіб життя є доведеним фактором ризику фатальних і нефатальних серцево-судинних подій.

Тобто міф «якщо я тренуюся тричі на тиждень, то можу без наслідків сидіти решту часу» не працює. Регулярні тренування дуже корисні, але вони не роблять тривале сидіння повністю нейтральним.

Практичний висновок простий: важливі і регулярні тренування, і рух протягом дня. Короткі прогулянки, підйом сходами, робота стоячи та перерви між тривалими періодами сидіння мають сенс навіть для людини, яка відвідує спортзал.

Їжа. Для серця має значення загальна структура раціону: кількість солі, клітковини, овочів, бобових, цільних злаків, джерел білка, насичених жирів і загальна калорійність. Ідея про те, що один продукт сам по собі «забиває судини», зазвичай занадто примітивна.

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Наприклад, поширений міф, що яйця «забивають судини». Насправді холестерин із їжі та холестерин у крові – не одне й те саме. Для більшості людей більше значення має загальна структура раціону, зокрема кількість насичених і трансжирів, клітковини та загальна калорійність, а не одне яйце. Водночас людям із певними порушеннями ліпідного обміну раціон краще обговорювати індивідуально.

У 2024 році масштабний огляд у BMJ пов’язав високе споживання ультраоброблених продуктів із цілим комплексом несприятливих наслідків, особливо кардіометаболічних. Однак більшість таких даних походить зі спостережних досліджень: вони добре демонструють асоціації, але не завжди дозволяють відокремити вплив самої промислової обробки від надлишку солі, цукру й калорій, дефіциту клітковини та загального способу життя.

Крім того, не всі продукти, формально віднесені до ультраоброблених, виявляються однаково ризикованими. Солодкий газований напій, ковбаса, підсолоджений йогурт і цільнозерновий фабричний хліб можуть формально опинитися в одній категорії, але суттєво відрізнятися за складом і потенційним впливом.

Ми бачимо більш несприятливі асоціації для солодких напоїв і переробленого м’яса. Але, знову ж таки, якщо ви дотримуєтеся якісного харчування, а вранці полюбляєте бутерброд із ковбасою з нормальним складом – що в цьому поганого?

Сон. Серцю шкодить передусім хронічно недостатній, нерегулярний або фрагментований сон. Він пов’язаний із порушенням регуляції тиску, апетиту, рівня глюкози та гормонів стресу.

Дослідження демонструють U-подібну залежність: ризики частіше підвищені як у людей із дуже коротким, так і з надзвичайно тривалим сном. Проте тривалий сон нерідко є не причиною, а ознакою хронічного захворювання, депресії, низької фізичної активності або порушень дихання уві сні.

Тому твердження, що денний сон шкодить серцю, надто спрощене. Короткий відпочинок удень сам по собі не є «вбивцею серця». Значення має те, чому людина постійно потребує тривалого денного сну. Можливо, вона не висипається вночі, має апное, депресію, анемію, порушення роботи щитоподібної залози або інше захворювання. Тобто денна сонливість іноді є не причиною проблеми, а її симптомом.

Особливої уваги потребує апное сну – повторні зупинки дихання, які часто супроводжуються гучним хропінням, нічними пробудженнями та денною сонливістю.

Стрес. «Усі хвороби від нервів» – це, звісно, гіпербола, але хронічний психосоціальний стрес справді може впливати на серцево-судинну систему через симпатичну нервову систему, гормональні реакції, запалення, порушення сну та поведінкові зміни.

Екологія. Забруднення повітря дрібнодисперсними частинками сприяє системному запаленню, дисфункції судин, тромбоутворенню та нестабільності атеросклеротичних бляшок.

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У спільній заяві кардіологічних організацій, оприлюдненій у січні 2026 року, до значущих екологічних загроз також віднесли транспортний і промисловий шум, надлишкове штучне освітлення, хімічне забруднення та екстремальну спеку. Це принципово важливо, бо ми живемо не просто у світі, а, ба більше, у соціумі.

Що навряд чи спровокує хворобу серця?

Кава, яйця, гострі страви, холодна погода чи окреме інтенсивне тренування – усе це фактори, які можуть негативно вплинути на серце переважно тоді, коли воно вже зазнало певних змін.

Наприклад, кава може тимчасово посилювати серцебиття, впливати на сон або самопочуття в чутливих людей. Але це не означає, що вона автоматично спричиняє аритмію або «зношує» серце. Для більшості людей помірне споживання кави не вважається небезпечним для серцево-судинної системи. Інша річ – енергетичні напої з високими дозами кофеїну та інших стимуляторів: вони можуть сильніше впливати на тиск і електричну активність серця.

Холод також спричиняє звуження судин, може тимчасово підвищувати тиск і збільшувати навантаження на серце. Для здорової людини звичайний контакт із холодом переважно не стає причиною серцевої хвороби. Але різке занурення в крижану воду, особливо без адаптації, а також значне фізичне навантаження на морозі можуть бути ризикованими для людей із уже наявними серцево-судинними захворюваннями.

Те саме стосується інтенсивних тренувань. Регулярна фізична активність є одним із найважливіших способів зниження серцево-судинного ризику. Небезпечним може бути не саме інтенсивне тренування, а різкий старт без підготовки, ігнорування болю в грудях, непритомності чи вираженої задишки, а також тренування під час гострої інфекції або за наявності невиявленого захворювання серця. Фізичне навантаження іноді стає тригером події, але переважно в людини, яка вже має відповідну проблему.

Профілактика. Вона починається не з детоксу чи біодобавок, а з вимірювання артеріального тиску, оцінки рівня ліпідів і глюкози, відмови від куріння, регулярного руху, достатнього сну та раціону, у якому переважають зрозумілі й прості продукти.

І ще один важливий міф: серцеві захворювання виникають через одну конкретну помилку.

Насправді серцево-судинний ризик більше схожий не на кнопку, а на суму. Трохи підвищений тиск, куріння «лише інколи», високий LDL, недостатній сон і малорухливість можуть роками складатися докупи. Саме тому профілактика – це не пошук одного ідеального продукту, а поступове зменшення загального навантаження на серце.

Серце найчастіше пошкоджують не рідкісні продукти й не одноразові помилки, а тривалий вплив кількох звичайних факторів.