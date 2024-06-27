Болить серце, біль у грудях: коли йти до лікаря, а коли одразу викликати швидку

Інші хвороби теж можуть викликати такий біль, тому самостійно визначити причину неможливо, пояснює МОЗ.
Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:
- Біль у грудях;
- Біль, що віддає в ліву руку;
- Задишка або набряки;
- Запаморочення і головний біль;
- Прискорене або нерівне серцебиття;
- Слабкість, втома.
Маєте їх – зверніться до свого сімейного лікаря. Він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, включаючи холестерин.
Це входить у гарантований пакет сімейної медицини, тому є безоплатним для пацієнта.
За потреби сімейний лікар випише електронне направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця).
З направленням ці послуги є безоплатними у лікарнях, які мають договір із Національною службою здоров'я за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Щоб знайти місця, де роблять ці послуги, можна скористатися дашбордом НСЗУ.
Коли викликати швидку:
- Біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
- Біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
- Біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;
- Виникає різка слабкість, відчуття страху;
- Частішає пульс;
- Різко коливається артеріальний тиск.
Нагадаємо, відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.