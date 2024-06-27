Болить серце, біль у грудях: коли йти до лікаря, а коли одразу викликати швидку

Біль у серці може мати різні причини, і не завжди свідчить про проблеми саме з серцем.

Інші хвороби теж можуть викликати такий біль, тому самостійно визначити причину неможливо, пояснює МОЗ.

Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:

Біль у грудях;

Біль, що віддає в ліву руку;

Задишка або набряки;

Запаморочення і головний біль;

Прискорене або нерівне серцебиття;

Слабкість, втома.

Маєте їх – зверніться до свого сімейного лікаря. Він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, включаючи холестерин.

Це входить у гарантований пакет сімейної медицини, тому є безоплатним для пацієнта.

За потреби сімейний лікар випише електронне направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця).

З направленням ці послуги є безоплатними у лікарнях, які мають договір із Національною службою здоров'я за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Щоб знайти місця, де роблять ці послуги, можна скористатися дашбордом НСЗУ.

Коли викликати швидку:

Біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

Біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

Біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;

Виникає різка слабкість, відчуття страху;

Частішає пульс;

Різко коливається артеріальний тиск.

Нагадаємо, відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.