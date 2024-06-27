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Болить серце, біль у грудях: коли йти до лікаря, а коли одразу викликати швидку

Біль у серці може мати різні причини, і не завжди свідчить про проблеми саме з серцем.

Болить серце, біль у грудях: коли йти до лікаря, а коли одразу викликати швидку
Фото: Telegram/Андрій Садовий

Інші хвороби теж можуть викликати такий біль, тому самостійно визначити причину неможливо, пояснює МОЗ.

Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:

  • Біль у грудях;
  • Біль, що віддає в ліву руку;
  • Задишка або набряки;
  • Запаморочення і головний біль;
  • Прискорене або нерівне серцебиття;
  • Слабкість, втома.

Маєте їх – зверніться до свого сімейного лікаря. Він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, включаючи холестерин.

Це входить у гарантований пакет сімейної медицини, тому є безоплатним для пацієнта.

За потреби сімейний лікар випише електронне направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця).

З направленням ці послуги є безоплатними у лікарнях, які мають договір із Національною службою здоров'я за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Щоб знайти місця, де роблять ці послуги, можна скористатися дашбордом НСЗУ.

Коли викликати швидку:

  • Біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим; 
  • Біль хвилеподібно повторюється у стані спокою; 
  • Біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу; 
  • Виникає різка слабкість, відчуття страху; 
  • Частішає пульс; 
  • Різко коливається артеріальний тиск.

Нагадаємо, відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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