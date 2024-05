Хочете сповільнити старіння своїх клітин? Дбайте про своє серце, каже нове дослідження

Про це каже нове дослідження, опубліковане в Американської асоціації серця ( American Heart Association).

«Наші результати кажуть, що немає значення, який ваш реальний вік, більша увага до здоров’я серця та контроль ризиків для нього пов’язані з молодшим біологічним віком та нижчим ризиком серцево-судинних хвороб та інсульту та смерті загалом», – каже Цзяньтао Ма, доктор філософії, старший автор дослідження та доцент кафедри епідеміології харчування та науки про дані Школи науки та політики харчування Фрідмана при Університеті Тафтса в Бостоні.

Дослідження аналізувало, чи може метилювання ДНК (механізм, який дозволяє тілу “вимикати” певні гени, не змінюючи структуру ДНК) бути одним із механізмів, яким фактори серцево-судинних захворювань впливають на старіння клітин і ризик смерті.

Рівень метилювання ДНК є найбільш перспективним біомаркером для оцінки біологічного віку. Певною мірою біологічний вік визначається вашим генетичним складом, а також на нього можуть впливати спосіб життя та стрес.

Дослідники вивчили дані про здоров’я 5682 дорослих (середній вік 56 років; 56% учасників були жінками), які брали участь у Фремінгемському дослідженні серця, поточному великому дослідницькому проекті кількох поколінь, спрямованому на виявлення факторів ризику серцевих захворювань.

Усіх учасників оцінили за допомогою інтерв’ю, медоглядів і лабораторних тестів програми Life's Essential 8 Американської кардіологічної асоціації.

Інструмент оцінює здоров’я серцево-судинної системи від 0 до 100 (100 – це найкраще) за допомогою чотирьох поведінкових показників. Це їжа, фізактивність, сон і куріння. Також сюди входять чотири клінічні вимірювання – індекс маси тіла, холестерин, рівень крові цукор і артеріальний тиск.

Кожного учасника оцінили також за допомогою чотирьох інструментів, які оцінюють біологічний вік на основі метилювання ДНК, і п’ятого інструменту, який оцінює генетичну схильність до прискореного біологічного старіння.

За учасниками спостерігали протягом 11-14 років щодо нових серцево-судинних захворювань, смерті від серцево-судинних захворювань або смерті від будь-якої причини.

Результати показали, що:

З кожним збільшенням оцінки Life's Essential 8 на 13 балів ризик розвитку перших серцево-судинних захворювань знижувався приблизно на 35%, смертність від серцево-судинних захворювань зменшувалася на 36%, а смертність від будь-якої причини зменшувалася на 29%.

В учасників із генетичним ризиком метилювання ДНК при кращому способі життя знижувало ризик серцево-судинних захворювань, смерті від серцево-судинних хвороб та смерті загалом на 39%, 39% і 78%. Тобто люди зі швидшим старінням клітин можуть компенсувати підвищений ризик серцевих захворювань, інсульту та смерті, запроваджуючи більш здорову для серця поведінку.

«Наше послання полягає в тому, що кожен повинен пам’ятати про вісім факторів здоров’я, пов’язаних із захворюваннями серця та інсультом: їжте здорову їжу; бути більш активним; відмовитися від тютюну; отримати здоровий сон; контролювати вагу; і підтримувати здоровий рівень холестерину, цукру в крові та артеріального тиску», – каже Ма.

Ренді Форакер, доктор філософії, магістр медицини, FAHA, співавтор книги Life’s Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health, сказав, що результати збігаються з попередніми дослідженнями: «Дослідження підкреслює, як здоров’я серцево-судинної системи може впливати на біологічне старіння та які має важливі наслідки для здорового старіння та профілактики серцево-судинних захворювань і потенційно інших станів здоров’я».

Оскільки дослідження є аналізом раніше зібраних даних про здоров’я, воно не може довести причинно-наслідковий зв’язок між факторами ризику серцево-судинного здоров’я та метилюванням ДНК.

Згідно зі статистикою захворювань серця та інсульту Американської кардіологічної асоціації за 2024 рік, у 2021 році серцево-судинні захворювання та інсульт спричинили приблизно 19,91 мільйона смертей у всьому світі.