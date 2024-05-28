За час повномасштабної війни в Україні вже вдалося відновити понад 850 об’єктів медичних закладів, – МОЗ

Попри постійні атаки та бомбардування Росією української цивільної інфраструктури, зокрема й медичної, тривають роботи з її відновлення. Йдеться про лікарні, амбулаторії, пологові, поліклініки тощо.

За час повномасштабної війни в Україні вже вдалося відновити понад 850 об’єктів медичних закладів, повідомляє Міністерство охорон здоров’я.

Так, за понад два роки війни у різних областях України повністю або частково відновлені 869 об’єктів медзакладів. З них 512 об’єктів відновлені повністю та ще 357 – частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Зазначається, що пріоритетом для держави залишається відновлення медичної інфраструктури, щоби забезпечити безперешкодний доступ кожного пацієнта до якісної та потрібної медичної допомоги. Саме тому, попри численні атаки російської армії, МОЗ разом із партнерами працюють над відбудовою української медичної інфраструктури.

МОЗ нагадує, що внаслідок обстрілів та атак Росії було пошкоджено 1 604 обʼєкти медзакладів та ще 211 – зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, від початку війни Росія пошкодила 165 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 261 та захопила 125 автівок «екстренки».

Нагадаємо, нещодавно автопарк українських медзакладів поповнився 75-ма сучасними електромобілями. Авто закуплені в межах спільного проєкту з World Bank Ukraine “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (Heal Ukraine).