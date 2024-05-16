Авто закуплені в межах спільного проєкту з World Bank Ukraine “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (Heal Ukraine).

75 сучасних електромобілів уже найближчим часом поїдуть у заклади первинної медико-санітарної допомоги у 20 областях, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Саме медичні працівники первинної ланки потребують додаткової мобільності під час супроводу пацієнтів в регіоні. Завдяки новим авто сімейні лікарі, вузькоспеціалізовані медики та медсестри зможуть:

надавати паліативну допомогу вдома у пацієнта,

здійснювати патронажні огляди новонароджених,

виїжджати до малорухливих пацієнтів,

організовувати роботу мобільних пунктів вакцинації,

виїжджати до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громадах.

Крім того, як зазначає відомство, це альтернативний і дешевший вид транспорту на випадок перебоїв з паливом.

Місяць тому Україна отримала від Кореї ще 70 автівок швидкої допомоги як гуманітарну допомогу. Раніше до України вже було доставлено 30 автівок. Таким чином Україна вже отримала від Кореї 100 автомобілів швидкої допомоги.