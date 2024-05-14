Пластичний хірург з Канади розповів, як його команда відновлює українцям обличчя та шиї, які пошкодила війна

Травми, які отримують українці внаслідок повномасштабної війни, є чи не найскладнішими для пластичних хірургів , які приїжджають сюди з лікувальною місією.

Про це розповідають двоє пластичних хірургів з Канади та США – Пітер Адамсон та Ентоні Брізет.

За чотири дні в Івано-Франківську їхня команда прооперувала 32 військових й здійснили близько 90 хірургічних втручань. Це 170 годин в операційній, пише Галка.

Такою була четверта місія «Face the future», організації, створеній для хірургічної допомоги дітям і дорослим з вродженими та травматичними деформаціями обличчя, а також іншими складними хірургічними захворюваннями.

Загалом з 2022 року пластичні хірурги провели реконструктивні операції обличчя та шиї для близько сотні українських пацієнтів й оглянули майже 900.

«У Руанді ми мали справу із реконструктивними операціями, які були наслідками важких форм раку. У Непалі оперували шию, лікували вроджені патології та опікові рани. В Ефіопії також працювали із вродженими вадами та травмами щелеп. Україна є єдиною країною, де ми проводимо операції, пов’язані із воєнними травмами», – розповідає президент фундації «Face the future» Пітер Адамсон.

Фото: Галка Пітер Адамсон

Він заснував організацію у 1996 році. Каже, що операції, які вони роблять в Україні, є чи не найскладнішими у їхньому досвіді.

Часто після вибухових травм пацієнт втрачає не тільки очі, а також м’які тканини й ніс. Буває, що кістки дуже подрібнені і треба відновлювати очницю. Для цього пластичні хірурги використовують персоналізовані титанові імпланти.

У команді є спеціалісти із реконструкції обличчя, хірурги, що більш детально працюють над відновленням очей, щелепи. Адже часто одній людині не може допомогти тільки один хірург, потрібна команда.

За час існування організації відбулося 56 місій по всьому світу, 4 з яких – в Україні. За словами Пітера, одразу після вторгення його команда почала шукати, як допомогти. Розглядали захід України для розгорнення місій, у Франківську одразу погодилися на пропозицію.

У четвертій місії є пацієнти з попередніх, які проходять наступні етапи втручань. Пітер Адамсон пояснює це на прикладі операції з відновлення носа, який зробити за раз неможливо:

«Реконструкція носа подібна до збирання бутерброда, й складається з трьох рівнів. Спочатку відбувається відновлення внутрішнього шару й створення слизової. Ми беремо клапті із носогубних складок й формуємо перший шар носа. Потім необхідно відновити форму, каркас. Для цього беремо хрящі із ребра пацієнта, а клапоть, щоб покрити цей каркас, беремо із чола. Важливо робити операцію поетапно, тому що у пацієнта – погане кровопостачання після поранення, а також через куріння. Тому проводимо так звані «операції відкладеного клаптя». Ми відрізаємо клапоть і залишаємо на кілька місяців або на рік. За цей час кровопостачання відновиться й надалі є шанс, що тканина приживеться. Також поетапні операції є необхідними для того, щоб дати тканинам відновитися, бо деякі пацієнти мають різні втручання водночас».

Директор місії Ентоні Брізет зі Штатів. В Україні як лікар він був двічі, зараз втретє у ролі директора. Це його загалом 30-а гуманітарна місія: «Я був у Руанді після геноциду, у країнах, де бачив травми, спричинені війною. Ми зустрічаємося із важкими травмами в Америці, але ступінь важкості в Україні перевищує попередні досвіди».

Фото: Галка Ентоні Брізет

Найбільшим викликом для себе хірург відзначає відновлення у пацієнтів форм та функціоналу водночас: «Маємо кейси, коли військові втратили ніс, два ока з сильним пошкодженням кісток очниці».

Окрім місій, хірурги кожного суботнього ранку спілкуються із українськими колегами для планування подальших операцій. Ще однією метою місії, за словами Пітера Адамсона, є навчання українських колег.

«Ми помічаємо великий ріст у місцевих хірургів. Ми стараємося відбирати найважчі випадки, щоб українські колеги могли здобути необхідний досвід. Тому вони можуть тепер робити те, що рік тому не вміли. Також навчаємо анестезіологів та медсестер, як поводитися після поранень із пацієнтами», – ділиться Адамсон.

Надалі місії відбуватимуться двічі на рік. Медики кажуть, що доти, поки це буде потрібно.