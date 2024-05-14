“Повна перемога” Ізраїлю в Газі є малоймовірною, ‒ заступник держсекретаря США

Вашингтон зараз "ламає голову" над тим, якою є “теорія перемоги” у Смузі Гази.

Адміністрація президента США Джо Байдена не вірить, що поточна стратегія Ізраїлю проти бойовиків ХАМАСу призведе до “повної перемоги”.

Про це заявив заступник державного секретаря Курт Кемпбелл, пише Politico.

Він зазначив, що Вашингтон зараз "ламає голову" над тим, якою є “теорія перемоги” у Смузі Гази.

Кемпбелл додає, що ізраїльські лідери говорять переважно “якусь масштабну перемогу на полі бою, повну перемогу. “Я не думаю, що ми віримо, що це ймовірно або можливо”, ‒ сказав американський посадовець.

Багато країн хочуть бачити “політичне рішення, в якому права палестинців будуть більше поважатися”, додав Кемпбелл.

Видання підкреслює, що це наразі найрізкіша заява адміністрації американського лідера про те, що Ізраїль не зможе досягнути повної перемоги над ХАМАСом, яку він обіцяв.

Ізраїль пообіцяв продовжувати свою військову операцію в Газі, доки ХАМАС не зазнає поразки. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу раніше заявляв про “абсолютну перемогу”.

Що відбувається у Смузі Гази