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“Повна перемога” Ізраїлю в Газі є малоймовірною, ‒ заступник держсекретаря США

Вашингтон зараз "ламає голову" над тим, якою є “теорія перемоги” у Смузі Гази.

“Повна перемога” Ізраїлю в Газі є малоймовірною, ‒ заступник держсекретаря США
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена не вірить, що поточна стратегія Ізраїлю проти бойовиків ХАМАСу призведе до “повної перемоги”.

Про це заявив заступник державного секретаря Курт Кемпбелл, пише Politico.

Він зазначив, що Вашингтон зараз "ламає голову" над тим, якою є “теорія перемоги” у Смузі Гази.

Кемпбелл додає, що ізраїльські лідери говорять переважно “якусь масштабну перемогу на полі бою, повну перемогу. “Я не думаю, що ми віримо, що це ймовірно або можливо”, ‒ сказав американський посадовець.

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Багато країн хочуть бачити “політичне рішення, в якому права палестинців будуть більше поважатися”, додав Кемпбелл. 

Видання підкреслює, що це наразі найрізкіша заява адміністрації американського лідера про те, що Ізраїль не зможе досягнути повної перемоги над ХАМАСом, яку він обіцяв.

Ізраїль пообіцяв продовжувати свою військову операцію в Газі, доки ХАМАС не зазнає поразки. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу раніше заявляв про “абсолютну перемогу”.

Що відбувається у Смузі Гази

  • Вчора стало відомо, що ізраїльські протестувальники заблокували вантажівки з гуманітарною допомогою, що прямували до Смуги Гази.
  • Ізраїльські танки під прикриттям сильного вогню з повітря та землі просунулися далі в Джабалію на півночі Смуги Гази. Танки та війська ЦАХАЛу також перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.
  • Президент США Джо Байден заявив, що у разі, коли ХАМАС звільнить решту ізраїльських заручників, перемир'я буде "вже завтра".
  • Раніше стало відомо, що Сполучені Штати, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.
  • За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яким керують бойовики і які не можливо перевірити, кількість загиблих під час військової операції Ізраїлю в Газі перевищила щонайменше 35 тисяч палестинців. Бомбардування спустошило прибережний анклав і спричинило глибоку гуманітарну кризу.
  • Війна була спровокована нападом ХАМАСу на південь Ізраїлю торік 7 жовтня, під час якого, згідно з ізраїльськими підрахунками, вбили майже 1200 людей і понад 250 осіб стали заручниками ХАМАСу. Ізраїль каже, що 620 солдатів загинули у боях.
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