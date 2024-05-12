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Байден: якщо ХАМАС звільнить решту заручників, перемир'я буде "вже завтра"

США закликають ХАМАС звільнити всіх заручників.

Байден: якщо ХАМАС звільнить решту заручників, перемир'я буде "вже завтра"
Джо Байден на урочистій вечері Friends of Ireland з нагоди Дня святого Патрика
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що запровадження режиму "припинення вогню" у Смузі Гази залежить тільки від ХАМАСу з умовою, якщо угруповання звільнить всіх заручників, пише CNN.

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАСу — якби вони хотіли це зробити (звільнити заручників, — ред.), ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра", — сказав Байден в суботу.

Зазначається, що на початку тижня ізраїльська сторона та ХАМАС покинули Каїр без мирної угоди щодо припинення бойових дій в анклаві..

Бойовики ХАМАСу заявили, що відмова Ізраїлю від плану припинення вогню, поданого посередниками на переговорах у Каїрі, повернула переговори про звільнення заручників у початковий процес. 

ХАМАС звинуватив Нетаньягу у перешкоджанні переговорам про припинення вогню, аби використати переговори як прикриття для нападу на Рафах.

  • США, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.
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