Прем'єр-міністр Канади долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив свою участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії наступного місяця.
Відповідний допис Трюдо оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Перший Саміт миру для України відбудеться у червні, і на ньому буде присутня Канада. Я з нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети – справедливого та міцного миру для України", - заявив канадський прем'єр.
Президент Володимир Зеленський привітав це рішення Трюдо.
"Я ціную ваше рішення відвідати Саміт. Перший Саміт миру – це можливість для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство та щире бажання відновити не лише справедливий мир в Україні, але й повну силу Статуту ООН, який захищає всі країни", - наголосив Зеленський.