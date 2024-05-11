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Прем'єр-міністр Канади долучиться до Саміту миру у Швейцарії

"Із нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети", - заявив Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади долучиться до Саміту миру у Швейцарії
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
Фото: canada.mfa.gov.ua

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив свою участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії наступного місяця.

Відповідний допис Трюдо оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Перший Саміт миру для України відбудеться у червні, і на ньому буде присутня Канада. Я з нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети – справедливого та міцного миру для України", - заявив канадський прем'єр.

Президент Володимир Зеленський привітав це рішення Трюдо. 

"Я ціную ваше рішення відвідати Саміт. Перший Саміт миру – це можливість для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство та щире бажання відновити не лише справедливий мир в Україні, але й повну силу Статуту ООН, який захищає всі країни", - наголосив Зеленський.

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