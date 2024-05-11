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У Німеччині екоактивісти штурмували фабрику Tesla

Мітингарі вважають, що розширення виробничих потужностей поблизу Берліна зашкодить природі.

У Німеччині екоактивісти штурмували фабрику Tesla
Фото: EPA/UPG

Близько 800 людей у Ґрюнгайде поблизу Берліна здійснили спробу прорватися силою на завод компанії Tesla, де виробляються електрокари.

Як пише The Guardian, протестувальники намагалися потрапити на територію "гігафабрики" компанії Ілона Маска, проте цьому перешкодила поліція. Відбулися сутички, щонайменше один з мітингарів був затриманий, кілька повідомили про травми. За допомогою піротехніки були пошкоджені кілька автівок Tesla.

Маск у своїй мережі X висловив незадоволення тим, що німецькі правоохоронці "дозволили лівим радикалам так просто піти".

Причиною заворушень є намір фабрики розширитися за рахунок території розташовного поблизу лісу. Мешканці Ґрюнгайде на референдумі у лютому проголосували проти цього, але волевиявлення не мало юридичних наслідків. Активісти вважають, що виробництво завдає шкоди навколишньому середовищу не лише в Німеччині, але й у Південній Америці, де ведеться видобуток літію - основного матеріалу для батарей електрокарів.

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