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Ердоган попросив Маска побудувати завод Tesla у Туреччині

Багато турецьких постачальників вже працюють з компанією.

Ердоган попросив Маска побудувати завод Tesla у Туреччині
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

Президент Туреччини Тайїп Ердоган попросив американського мільярдера Ілона Маска побудувати завод Tesla у Туреччині.

Про це пише Reuters.

Він процитував Маска, який заявив, що багато турецьких постачальників вже працюють з Tesla і що Анкара була одним із найважливіших кандидатів на будівництво її наступного заводу.

Ердоган та Маск розмовляли під час зустрічі у Турецькому будинку, хмарочосі біля будівлі ООН у Нью-Йорку. Президент Туреччини зараз перебуває у США для участі у 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Ердоган також заявив під час зустрічі, що Туреччина відкрита для співпраці в галузі штучного інтелекту та супутникового інтернету Starlink компанії Маска SpaceX. Президент запросив Маска взяти участь у турецькому фестивалі аерокосмічної та технологічної промисловості Teknofest в Ізмірі наприкінці вересня.

Маск також планує сьогодні зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Каліфорнії. Їхні переговори будуть присвячені технологіям штучного інтелекту.

Нагадаємо, у серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу в Індії, який вироблятиме недорогі електромобілі. Зараз Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці, на півночі штату Нуево-Леон. У травні Маск заявив, що Tesla, ймовірно, обере місце для нового заводу до кінця цього року.

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