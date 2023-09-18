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Міжнародний суд ООН почав слухання за позовом України проти РФ щодо її "виправдань" вторгнення

Сьогодні і 25 вересня виступають росіяни. Україна матиме слово 19 і 27 вересня. 

Міжнародний суд ООН почав слухання за позовом України проти РФ щодо її "виправдань" вторгнення
Міжнародний суд ООН
Фото: Бабель

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо російських "виправдань" її вторгнення в Україну. Йдеться про те, що Росія виправдовувала напад "захистом" від геноциду в Донецькій і Луганській областях, повідомляє "Бабель". 

Цей позов Україна подала 26 лютого 2022. Пізніше позивачами стали ще 33 країни, але суд не визнав декларацію про інтервенцію від США, бо вони мали застереження до однієї зі статей конвенції.

Це безпрецедентна кількість країн: 34 країни, тобто 20% членів ООН, задіяні в процесі. 

Суд слухатиме аргументи сторін протягом двох тижнів. Україну представляє делегація на чолі з послом із особливих доручень МЗС Антоном Кориневичем. Росію – людина з аналогічною посадою Геннадій Кузьмін.

РФ виступатиме 18 та 25 вересня. Україна – 19 і 27 вересня.

Нагадаємо, у цій справі під назвою "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього" Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", порушила Конвенцію 1948 року.

За словами експертів, уперше головне питання полягає не в звинуваченнях у геноциді, а в звинуваченнях у неправомірних звинуваченнях у геноциді. Це – суть справи, однак до її розгляду поки що не дійшло. Центральне питання нинішнього етапу якраз і полягає в тому, чи може суд розглядати цей спір по суті. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. 

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