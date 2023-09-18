Третя штурмова бригада підняла прапор України в Андріївці

Третя штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою, звільненою від ворога.
Селище продовжує перебувати під постійними обстрілами, а росіяни не покидають спроб штурмів. Про це повідомили в Telegram бригади.
"Попри це, здійняти український прапор тут було важливо – це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ", – зазначили військові.
Підняття прапора виконали виконали бійці 2-го механізованого батальйону.
Того ж дня Третя штурмова бригада, яка звільняла селище, розповіла деталі деокупації. У результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Станом на 15 вересня бої ще тривали, захисники продовжували закріплюватися на позиціях.