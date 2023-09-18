Третя штурмова бригада підняла прапор України в Андріївці

Росіяни продовжують обстріли і спроби штурму міста, але підняття прапора означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.

Третя штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою, звільненою від ворога.

Селище продовжує перебувати під постійними обстрілами, а росіяни не покидають спроб штурмів. Про це повідомили в Telegram бригади.

"Попри це, здійняти український прапор тут було важливо – це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ", – зазначили військові.

Підняття прапора виконали виконали бійці 2-го механізованого батальйону.

Фото: t.me/ab3army

Фото: t.me/ab3army

Фото: t.me/ab3army

Фото: t.me/ab3army

Фото: t.me/ab3army

14 вересня повідомлення про звільнення Андріївки зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У 3-ій штурмовій бригаді назвали її слова хибними та передчасними і зазначили, що такі дії шкодять захисникам. Маляр відредагувала допис і сказала, що оприлюднена інформація була узгоджена з військовими, але стався "комунікаційний збій". Про звільнення Андріївки офіційно повідомив Генштаб уранці 15 вересня.

Того ж дня Третя штурмова бригада, яка звільняла селище, розповіла деталі деокупації. У результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Станом на 15 вересня бої ще тривали, захисники продовжували закріплюватися на позиціях.