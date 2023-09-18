Головне за ніч та ранок. Понеділок, 18 вересня

Цієї ночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим. Загалом зафіксовано 24 ударних безпілотники в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

"18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Усі 17 ракет знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Атаки знову зазнав Ізмаїльський район Одеської області. ППО збила 11 ударних безпілотників. Постраждалих серед цивільних немає.

"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", – повідомив голова ОВА Олег Кіпер, закликавши всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до безпечних місць.

Вибухи було чутно і на Хмельниччині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 272 940 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни всю ніч били по Херсонській області і по місту, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано", – написав голова ОВА.

РФ за добу та ранок атакувала 11 областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Хмельницька, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Одеська, і Донецька, Сумська області.

Україна має три основні цілі на території Росії для враження безпілотниками - виснаження російської протиповітряної оборони, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників та пошкодження військового виробництва. Про це в інтервʼю The Economist сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Другорядна мета – психологічна і полягає в поширенні занепокоєння серед населення та порушенні економічних процесів всередині РФ. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Генерал-лейтенант Буданов відкинув припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або робить Україну агресором. Він наголосив, що українські сили не порушують правил війни. За його словами, у Росії зафіксовано нуль жертв серед цивільного населення.

Буданов сказав, що працює над тим, щоб Росія отримала відплату за ймовірну зимову кампанію ракетних ударів та атак безпілотників по критичній інфраструктурі. "Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – сказав він.

Докладніше – в новині.

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