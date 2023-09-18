ЗСУ звільнили під Бахмутом 51 квадратний кілометр території, – Маляр

Наступ на Бахмутському напрямку ведеться силами, якими здійснюється оборона – без застосування додаткових ресурсів.

За минулий тиждень Збройні сили деокупували на Бахмутському напрямку 2 квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Куп’янському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в обороні ЗСУ. Збройні сили успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівського на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог продовжує перегрупування військ, наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщівки, Курдюмівки Донецької області.

"На цьому напрямку наші війська звільнили Андріївку та Кліщіівку. Але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначила Маляр.

Вона додала, що наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ведеться оборона. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.

"За тиждень на Бахмутському напрямку було звільнено 2 квадратних кілометри. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр", – підсумувала заступниця міністра.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Керамік, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Донецької області.

Нагадаємо, з початку наступу Сили оборони звільнили на південному напрямку 260 квадратних кілометрів території, за останній тиждень було деокуповано 5 квадратних кілометрів.