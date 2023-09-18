Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія посилила свої війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області, − міноборони Великобританії

Підрозділи повітрянодесантних військ РФ перебувають у критичному стані.

Росія посилила свої війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області, − міноборони Великобританії
Фото: EPA/UPG

За останні два тижні Росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію, що пережила важкі умови, додатковими підрозділами повітрянодесантних сил на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Загалом щонайменше п’ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі така сила повинна складати близько 10 тисяч елітних десантників. Проте всі підрозділи, найімовірніше, перебувають у критичному стані.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна.

Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітрянодесантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. “І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення перевантажених сухопутних сил”, − зазначили британці.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що останніми днями російські військові, ймовірно посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить «їжакові» протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies