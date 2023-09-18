Росія посилила свої війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області, − міноборони Великобританії

За останні два тижні Росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію, що пережила важкі умови, додатковими підрозділами повітрянодесантних сил на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Загалом щонайменше п’ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі така сила повинна складати близько 10 тисяч елітних десантників. Проте всі підрозділи, найімовірніше, перебувають у критичному стані.

Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна.

Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітрянодесантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. “І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення перевантажених сухопутних сил”, − зазначили британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 September 2023.



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Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що останніми днями російські військові, ймовірно посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить «їжакові» протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.