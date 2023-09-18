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Росіяни всю ніч били по Херсонській області. Є жертви та поранені (оновлено)

Також двоє людей загинули і четверо поранені внаслідок ударів за попередню добу. 

Протягом минулої доби росіяни 92 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. За уточненими даними, троє цивільних загинули, ще пʼятеро – поранені. 

По Херсону ворог випустив 13 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; фельдшерський пункт у Херсонському районі; територію та будівлю підприємства у Херсоні", – написав він. 

Згодом Прокудін надав оновлену інформацію. Він написав, що росіяни по області били всю ніч, зокрема по Херсону.

"У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано", – повідомив він.

Іще пізніше він надав уточнені дані про жертв ударів у неділю: зʼявилася інформація про загибель чоловіка та поранення ще одного в Миколаївці.

Нагадаємо, що одна людина загинула вчора внаслідок ворожого удару по Білозерській громаді. В ще одній громаді поранень зазнав тракторист, який наїхав на міну. 

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