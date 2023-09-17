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Президент Південної Кореї говоритиме на Генасамблеї ООН про військову співпрацю РФ і КНДР

"Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною".

Президент Південної Кореї говоритиме на Генасамблеї ООН про військову співпрацю РФ і КНДР
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що міжнародна спільнота “об’єднається тісніше”, щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, пише Associated Press.

Про це він планує говорити перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня.

Занепокоєння щодо російсько-північнокорейських зв’язків зросло після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня відвідав Росію і зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Там він відвідав низку відомих військових і технологічних об’єктів. 

Іноземні експерти припускають, що Кім може поповнити запаси боєприпасів Росії, витрачені під час її 18-місячної війни з Україною, в обмін на економічну допомогу та технології для модернізації своїх систем озброєння, націлених на Південну Корею та США.

“Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною і несправедливою, оскільки вона суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН і різним іншим міжнародним санкціям. Міжнародна спільнота тісніше об’єднається у відповідь на такий крок”, − заявив президент.

У своїй промові в середу на щорічній зустрічі ООН Юн розповість про свою оцінку російсько-північнокорейських кроків.

Нагадаємо, Південна Корея давно знала, що надану Північною Кореєю зброю Росія використовує у війні з Україною.

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