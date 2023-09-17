В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Вибухи чули на мисі Фіолент, де базується 26-й морський радіотехнічний загін.

У місті Севастополь в окупованому Криму пролунали вибухи у районі мису Фіолент.

Про це повідомив телеграм-канал Кримський вітер.

“У районі мису Фіолент у Севастополі якийсь великий бабах. Попередньо, вибух у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО − вони розташовані поруч”, − зазначено у повідомленні.

У бік мису помчали машини швидкої допомоги із вимкненими сиренами.

Суспільне з посиланням на свідків написало, що вибухи почалися приблизно о 20:15.

“Вибухи почалися приблизно о 20:15. Було три гучних вибухи й декілька тихих. Знайомий написав, що вибухи були на півдні міста в стороні мису Фіолент”, − сказав місцевий мешканець.

На мисі Фіолент базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

З 19:26 рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

У Міноборони РФ заявили, що близько 20:30 нібито “припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації”.

О 21:25 повторно пролунали вибухи. “Губернатор” міста Михайло Развожаєв заявив, що буцімто не виявлено жодних пошкоджень.