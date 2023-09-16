У Токмаку пролунали вибухи у місці розташування ворожої техніки

Цього тижня окупанти вивезли з міста співробітників ФСБ, частину "адміністрації" та "паспортний стіл".

В окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи у місці розташування ворожої техніки.

"Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно. "Вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці", – повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Він додав, що через приближення фронту окупанти тікають з міста. Цього тижня з Токмака евакуювали співробітників ФСБ, частину "адміністрації" та "паспортний стіл".

Раніше у Центрі Національного спротиву повідомляли про те, що у Токмаку росіяни встановлюють протитанкові їжаки та оборонні споруди. Окупанти також збільшують кількість військових у місті та блокпостів, намагаючись підготуватися до активних боїв.