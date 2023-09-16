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У Токмаку пролунали вибухи у місці розташування ворожої техніки

Цього тижня окупанти вивезли з міста співробітників ФСБ, частину "адміністрації" та "паспортний стіл".

У Токмаку пролунали вибухи у місці розташування ворожої техніки
Фото: Іван Федоров

В окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи у місці розташування ворожої техніки.

"Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно. "Вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці", – повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Він додав, що через приближення фронту окупанти тікають з міста. Цього тижня з Токмака евакуювали співробітників ФСБ, частину "адміністрації" та "паспортний стіл".

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Раніше у Центрі Національного спротиву повідомляли про те, що у Токмаку росіяни встановлюють протитанкові їжаки та оборонні споруди. Окупанти також збільшують кількість військових у місті та блокпостів, намагаючись підготуватися до активних боїв.

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