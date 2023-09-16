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Росіяни атакували Берислав, є поранена

 У стані середньої тяжкості постраждалу госпіталізували.

Росіяни атакували Берислав, є поранена

Російські військові обстріляли Берислав у Херсонській області, постраждала місцева жителька.

Про це повідомила у Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворог обстріляв один із багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення дістала 63-річна жінка. У стані середньої тяжкості постраждалу госпіталізували. Наразі їй надають медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, що війська Російської Федерації вночі 16 вересня обстріляли Ольгівку у Херсонській області.

Також російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.

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