Росіяни атакували Берислав, є поранена

Російські військові обстріляли Берислав у Херсонській області, постраждала місцева жителька.

Про це повідомила у Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворог обстріляв один із багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення дістала 63-річна жінка. У стані середньої тяжкості постраждалу госпіталізували. Наразі їй надають медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що війська Російської Федерації вночі 16 вересня обстріляли Ольгівку у Херсонській області.

Також російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.