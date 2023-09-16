Росіяни обстріляли село на Херсонщині, пошкоджено сім будинків

Війська Російської Федерації вночі 16 вересня обстріляли Ольгівку у Херсонській області.

Про це в Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

«Вночі російська армія атакувала Ольгівку. Крили вогнем цивільні обʼєкти. Пошкоджено сім приватних будинків та обʼєкти критичної інфраструктури, через що тимчасово припинено водопостачання населеного пункту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих унаслідок російського обстрілу немає.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.