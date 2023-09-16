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Російське командування стурбоване форсуванням Дніпра українськими захисниками у Херсонській області, – ISW

Росії тут не вистачає сил, оскільки вона перекинула кілька підрозділів стримувати український наступ на Запорізькому напрямку. Несолодко окупантам і під Бахмутом. 

Російське командування стурбоване форсуванням Дніпра українськими захисниками у Херсонській області, – ISW
Ілюстративне фото
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Російське командування стурбоване форсуванням Дніпра українськими захисниками у Херсонській області, йдеться у звіті ISW.

Тут армії РФ не вистачає ні артилерії, ні живої сили. Раніше російське командування перекинуло кілька підрозділів із цього напрямку на Запорізький - стримувати наступ Сил оборони.

Крім того, складна ситуація у окопантів і під Бахмутом. Там українські захисники звільнили селище Андріївка - це південний фланг Бахмута. Тепер Сили оборони отримали можливість для прориву російської оборони.

Українські військові наступають і на інших ділянках біля Бахмута.

ISW повідомляє, що принаймні один підрозділ окупантів біля Бахмута (72-га окрема мотострілецька бригада) зазнав значних втрат. Його боєздатність може бути значно знижена.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Також українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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